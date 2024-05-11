菲收緊對華簽證 「剔除令人討厭遊客」 稱湧非法入境逾期居留 無關南海緊張局勢

有遞假證申請 有代辦圖賄賂

據菲律賓傳媒報道，菲外交部副部長多明戈（Jesus Domingo，小圖）9日在記者會表示，菲律賓駐華領事官員近期發現，有申請人提交「公然偽造」或透過欺詐手段取得的文件，包括身分證明、銀行單、就業證明等，而這些人缺乏作為遊客留在該國的經濟能力。除了假偽文件，甚至還有代辦試圖賄賂領事館人員。

多明戈提到，更嚴格的簽證要求旨在從合法遊客中剔除「非法和令人討厭的」遊客，吸引更多高質量遊客。他並排除了與中國在南海地區持續緊張是收緊簽證審批的原因之一，「這與國家安全問題無關」。多明戈還稱，實際上菲方是「為了中國人的利益」，因為菲律賓網絡博彩公司的受害者是中國人。他並稱，截至目前，菲駐華領事官員發現最少數千名中國遊客逾期逗留的情况。

團遊須「團進團出」

針對中國公民的新簽證規定，要求申請者在身分證明文件、銀行單和就業證明的基礎上，出示社會保險證明文件。在菲居住證明及機票訂單亦是必須文件，當局在審查時也將更加警惕。在團體遊方面，新的政策要求從最低3人改為10人（最多50人），跟團遊的遊客必須同時到達和離開。

多明戈承認，更嚴格的措施可能會導致外國遊客人數下降，但他強調需要在經濟利益和國家安全疑慮之間取得平衡；並稱菲律賓非常歡迎愈來愈多的中國遊客，特別是高質遊客。

菲博彩公司廣聘中國「遊客」

自2016年以來，菲律賓離岸博彩公司僱用大量持遊客簽境入境的中國公民。近兩年，中菲兩國執法部門合作遣返多批在菲從事離岸博彩的中國公民。至於為何此時推出簽證新措施，菲方未作解釋。

菲政府去年11月宣布暫停實施中國公民電子簽證計劃。多明戈今年2月曾表示，安全問題是他們不能向某些國籍的人予以免簽待遇的原因之一。有分析認為，中菲在南海問題上針鋒相對之際，菲律賓政府此次收緊簽證勢必引發北京的報復。

數據顯示，新冠疫情前，中國是菲律賓遊客的第二大來源地，2019年共有174萬人次的中國遊客抵菲。不過菲旅遊部官網數據顯示，今年首季菲接待中國遊客近11萬人次。中國遊客回歸緩慢，簽證被認為是其中一個原因，尤其是「星馬泰」對中國遊客免簽，而菲個人旅遊簽證審核嚴格，且出簽較慢。菲收緊簽證消息昨傳出後，引起中國網民議論，大多稱不想去旅行。

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