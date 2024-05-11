菲收緊對華簽證 「剔除令人討厭遊客」 稱湧非法入境逾期居留 無關南海緊張局勢

【明報專訊】中菲關係緊張之際，菲律賓外交部宣布下周起收緊對中國公民的簽證要求，他們申辦簽證時須齊備社保證明等各項文件，團隊遊也提高門檻並須「團進團出」。菲當局指嚴格管制目的是剔除「非法和令人討厭」的遊客，理由是駐華使館收到大量導致非法入境和逾期居留的欺詐性簽證申請。
有遞假證申請 有代辦圖賄賂
據菲律賓傳媒報道，菲外交部副部長多明戈（Jesus Domingo，小圖）9日在記者會表示，菲律賓駐華領事官員近期發現，有申請人提交「公然偽造」或透過欺詐手段取得的文件，包括身分證明、銀行單、就業證明等，而這些人缺乏作為遊客留在該國的經濟能力。除了假偽文件，甚至還有代辦試圖賄賂領事館人員。
多明戈提到，更嚴格的簽證要求旨在從合法遊客中剔除「非法和令人討厭的」遊客，吸引更多高質量遊客。他並排除了與中國在南海地區持續緊張是收緊簽證審批的原因之一，「這與國家安全問題無關」。多明戈還稱，實際上菲方是「為了中國人的利益」，因為菲律賓網絡博彩公司的受害者是中國人。他並稱，截至目前，菲駐華領事官員發現最少數千名中國遊客逾期逗留的情况。
團遊須「團進團出」
針對中國公民的新簽證規定，要求申請者在身分證明文件、銀行單和就業證明的基礎上，出示社會保險證明文件。在菲居住證明及機票訂單亦是必須文件，當局在審查時也將更加警惕。在團體遊方面，新的政策要求從最低3人改為10人（最多50人），跟團遊的遊客必須同時到達和離開。
多明戈承認，更嚴格的措施可能會導致外國遊客人數下降，但他強調需要在經濟利益和國家安全疑慮之間取得平衡；並稱菲律賓非常歡迎愈來愈多的中國遊客，特別是高質遊客。
菲博彩公司廣聘中國「遊客」
自2016年以來，菲律賓離岸博彩公司僱用大量持遊客簽境入境的中國公民。近兩年，中菲兩國執法部門合作遣返多批在菲從事離岸博彩的中國公民。至於為何此時推出簽證新措施，菲方未作解釋。
菲政府去年11月宣布暫停實施中國公民電子簽證計劃。多明戈今年2月曾表示，安全問題是他們不能向某些國籍的人予以免簽待遇的原因之一。有分析認為，中菲在南海問題上針鋒相對之際，菲律賓政府此次收緊簽證勢必引發北京的報復。
數據顯示，新冠疫情前，中國是菲律賓遊客的第二大來源地，2019年共有174萬人次的中國遊客抵菲。不過菲旅遊部官網數據顯示，今年首季菲接待中國遊客近11萬人次。中國遊客回歸緩慢，簽證被認為是其中一個原因，尤其是「星馬泰」對中國遊客免簽，而菲個人旅遊簽證審核嚴格，且出簽較慢。菲收緊簽證消息昨傳出後，引起中國網民議論，大多稱不想去旅行。
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