菲再否認仁愛礁協定 促逐「錄音」華外交官

菲律賓參議院國防委員會主席埃斯特拉達（Jinggoy Estrada）昨發聲明，認為中國外交官與菲軍官通話錄音一事，「不過是中國政府又一場明顯的假信息活動」，目的是轉移人們對中國在南海侵害菲船的注意力。

菲律賓武裝部隊參謀總長布勞納（Romeo Brawner）前日稱，「中方聲稱握有錄音檔……此事不值得太過關注，因為這似乎是中國共產黨的惡意影響行為」。他稱通話紀錄不難捏造，「錄音檔也可利用深偽（deep fake）技術來偽造」，敦促傳媒謹慎處理此類報道，「避免散佈未經證實的信息，以免進一步加劇緊張局勢或誤導公眾輿論」。

《菲律賓星報》報道，菲防長特奧多羅敦促菲外交部調查中國大使館人員，包括如何記錄了菲西部軍區司令部司令卡洛斯和中國外交官之間的電話交談。他稱如果指控屬實，那些涉嫌竊聽和違反國際關係協議的人應該被驅逐出菲律賓。

《馬尼拉時報》稍早公布一份通話紀錄，稱菲國海軍中將已同意中國提議的「新模式」，即菲國將使用較少船向仁愛礁「坐灘」軍艦提供補給，並提前向北京通報任務。報道稱通話發生在1月，匿名「中國高階官員」提供了文字紀錄。

中國社科院亞太安全與外交研究室主任張潔對深圳「直新聞」表示，「桌子底下的外交」策略強調在公眾視野外通過內部協商解決爭議，但菲新政府希望使南海爭議擴大化，利用國際輿論和外部壓力來對中國施壓，連續否認「君子協定」、「新模式」，迫使中國採取防守反攻。

菲民調：七成受訪者冀增南海軍事行動

另據菲律賓《商報》報道，菲國最新民意調查顯示，73%受訪者認為小馬可斯政府應優先採取「軍事行動」解決南海問題，包括擴大海軍巡邏和部隊存在；68%人表示加強菲軍保衛國家領土能力應是當局首要任務。