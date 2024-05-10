駐京周記：北京減辣樓市未見起色

涵京滬廣深 內地剩6地未撤限購

去年8月25日浙江嘉興發布21條房地產新政，不再限制居民家庭購房套數，所有商品住房不再限制轉讓，隨後各大城市紛紛效仿。截至昨日，內地僅剩6地仍未解除限購。其中包括北京、上海、廣州、深圳4個一線城市，還有海南、天津處於部分放開限購的狀態。

北京雖不在取消限購之列，但4月30日也公布了刺激樓市的新政，允許擁有住房達限購套數的居民家庭，在五環外（郊區）新購一套住房。

儘管政策已經執行了一周，但目前看來市場反饋仍不明顯。新政發布之前，北京樓市一度面臨「砸盤」售賣趨勢。很多二手房，尤其是「老破小」及豪宅屬性的房子，動輒降價百萬元人民幣，即便如此也少有人問津。北京的中介勸賣房業主的話都是：「誠心賣就要誠心降。」新政似乎刺激了業主的信心，很多人收回了想要售賣的房子，想等待市場回暖後再次掛牌。

業主改等回暖 買家仍剛需為主

根據北京住建委數據，北京的商品房現房可售套數從政策公布前4月25日的236,661套降至周二（7日）的235,012套，有1,649套現房停止掛牌。《證券日報》也引述某二手房平台數據顯示，5月5日北京房源掛牌量為142,368套，較4月29日的146,150套減少近四千套。

掛牌的人少了，看房的人也沒明顯增加。記者詢問北京某房屋中介公司銷售得知，今年五一期間看房人數較新冠疫情前沒有明顯變化，北京樓市市場仍以剛需為主。新政放開後，五環外樓房銷量未見明顯變化。

另據中指研究院的數據，今年五一假期期間北京新建商品房合計成交面積為1.65萬平方米，較去年五一假期增長19%，但成交面積不及深圳、廣州、上海等一線城市。與今年清明假期北京新房表現對比，降幅為41.25%。

在今年樓市持續低迷的情况下，北京「430新政」的表現，似乎仍待觀察。

駐京記者 王佩凡