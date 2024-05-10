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李强新疆調研 促增對內對外開放 楊敏德陪同講解

【明報專訊】國務院總理李强5月7至9日在新疆調研，其間考察多家企業，包括被美國制裁的港資企業昌吉溢達紡織。央視昨晚「新聞聯播」畫面顯示，溢達集團主席楊敏德陪同並為李强講解。李强表示，要用好中國大市場、大工程、大應用等獨特優勢，支持企業加大研發投入、加快技術積累和迭代，積極參與標準制定，創建優質品牌。

昌吉溢達紡織是本港老牌紡織企業溢達集團設於新疆昌吉市的子公司，2020年被美國列入《維吾爾強迫勞動預防法案》實體清單。除了昌吉溢達，李强亦前往金風科技、特變電工、九聖禾種業、天鵝棉機、新業能化等企業，詳細了解企業生產研發、市場開拓等情况。

訪美制裁港企 李强促疆壯大優勢產業

李强指出，要順應能源變革和信息化浪潮，立足資源稟賦，大力發展能源、煤化工、農業和農產品加工、裝備製造等特色優勢產業，發揮龍頭企業帶動作用，打造完整產業鏈。他要求新疆立足資源稟賦培育壯大特色優勢產業，提高對內對外開放水平，在高質量發展中增進民生福祉、促進長治久安。

美商務部長：或採「極端行動」限華車進口

另據路透社報道，美國商務部長雷蒙多周三在眾議院聽證會上說，考慮限制中國車輛進口，可能採取「極端行動」，不過她未給予時間表。 此外，雷蒙多預料年底完成人工智能等領域對華投資限制的規則制定。

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