學者：習訪歐破西方陣線 德匈官員反對華電車徵稅

稱中歐未冷戰 華助俄屬消極因素

「德國之聲」引述法國國家科學研究中心榮休研究主任白夏（Jean-Philippe Béja）表示，習近平此次選擇訪問法國、匈牙利、塞爾維亞很明顯，中國一直都覺得法國要求歐洲獨立於美國的立場和自身比較接近，這次習近平希望和歐洲搞好關係，反抗美國的制裁。他認為此行可以說明中歐沒有冷戰，歐洲也沒有直接地參加冷戰，不過歐洲仍相信中國在幫助俄羅斯，這對中歐關係是非常消極的因素。

據德新社報道，當地時間周三，德國聯邦數位化和交通部長維辛說，他堅決反對歐盟對中國汽車製造商徵收可能的懲罰性關稅，「我們不想封鎖市場，我們想參與競爭」，希望國際貿易能在公平、規範的競爭環境中進行。

央視亦引述德國寶馬集團首席執行官齊普策同日表示，歐盟若對從中國電動車徵收額外關稅只會「搬起石頭砸自己的腳」，同時警告會危及歐盟的減排計劃。大眾CEO舍費爾也對關稅措施的風險表達了擔憂，稱這種政策恐會帶來報復。匈牙利外長西雅爾多近日接受中國官媒訪問時也稱，電動汽車市場需求很大，產能短缺才是事實。