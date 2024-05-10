中匈研新能源車合作 長城汽車擬建廠

料簽20協議 涉經貿綠色發展科創

龔韜表示，中匈關係歷經風雨考驗和歲月積澱，堅韌如磐。習近平此次里程碑式的訪問將推動雙邊關係邁上新台階，為中匈友好合作開闢新篇章，為中歐關係發展注入新動力。訪問期間，中匈雙方將簽署多份合作文件，涉及投資、經貿、綠色發展、科技創新等領域。

他也提到，有關「中國產能過剩」的炒作毫無道理。中國新能源產業產能是推動綠色發展亟需的先進產能，而不是過剩產能。中國的綠色技術、綠色產品，特別是新能源產業的發展，順應各國緩解能源危機、應對氣候變化的需要，將為全球綠色低碳轉型作出重要貢獻。所謂「中國產能過剩論」只是為保護主義提供藉口。限制中國電動汽車等新能源產品出口，只會造成「多輸」局面。

汽車工業是匈牙利的經濟引擎，繼新能源汽車巨頭比亞迪、電動汽車電車製造商寧德時代等中企在當地設廠後，又一汽車製造商長城汽車也計劃投資。外媒報道指出，長城汽車將在匈牙利南部城市佩奇附近投資興建一家工廠，該工廠將聘用8,000至9,000名工人。這項投資計劃將在習近平訪問匈牙利期間宣布。此外，匈牙利還是華為在中國以外最大的供應中心，華為在當地設立所有業務部門，負責歐洲市場的製造、物流和研發。