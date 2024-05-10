中匈提升新時代全天候全面戰略伙伴關係 習：冀匈歐盟主席國身分 促中歐發展

匈兩戰機護航 總理夫婦接機

這是習近平擔任國家主席以來首次到訪匈牙利，也是中國國家主席時隔20年再次訪匈。央視指匈牙利以超高規格禮遇迎賓。習近平周三（8日）晚上乘專機抵達布達佩斯，匈牙利兩架空軍戰機升空護航，總理夫婦率官員接機。習在機場發表書面講話，表示無論國際風雲如何變幻，中匈兩國必將堅持以寬廣視野、長遠眼光看待和把握雙邊關係。

習籲中匈續引領「帶路」合作

周四上午，習近平在布達佩斯出席由舒尤克和歐爾班於布達王宮共同舉行的歡迎儀式，隨後赴總統府同舒尤克會談。據新華社報道，習近平對舒尤克說，中方願同匈方繼續引領共建「一帶一路」合作和中國－中東歐國家合作正確方向，推動合作走深走實；希望匈方以今年下半年擔任歐盟輪值主席國為契機，推動中歐關係平穩健康發展。

習近平指出，當前中匈關係正處於歷史最好時期，各領域合作成果豐碩。今年是中匈建交75周年，雙方要總結寶貴經驗，指明未來之路。一是堅持平等相待，二是堅持互信互助，三是堅持合作共贏，在共建「一帶一路」框架內拓展各領域合作，四是堅持公平正義，站在歷史正確一邊，努力為人類和平和發展事業作出積極貢獻。

舒尤克表示，感謝習近提出共建「一帶一路」倡議，使匈方從基礎設施互聯互通等合作中受益匪淺。習近平提出全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，主張加強國際對話合作，這對於解決當前世界面臨的各種挑戰、防止陣營對抗至關重要，匈方高度讚賞。

舒尤克：盼華增來匈投資

舒尤克強調，加強同中國的合作是匈牙利既定方針。匈方期待同中方密切交往，加強發展戰略對接，推動匈塞鐵路等重點合作項目更多造福人民。中方在綠色轉型、清潔能源等方面擁有先進技術和經驗，匈方歡迎更多中國企業來匈牙利投資合作。

匈牙利之行是習近平今次訪歐最後一站，此前他已訪問法國、塞爾維亞。周三離開塞爾維亞前，塞爾維亞總統武契奇夫婦在和平別墅為習近平夫婦餞行，並陪同前往機場送別。

新華社引述武契奇說，在中華民族偉大復興進程中，「習近平主席的深邃睿智、戰略眼光和卓越領導發揮了不可替代的重要作用」。武契奇表示，塞方為接待習近平這次訪問作出了前所未有的特殊安排，希望習近平能夠感受到塞爾維亞人民對中國人民的深厚情誼，「特別是對習近平主席的崇高敬意」。習近平表示，這次訪問雖然時間較短，但非常愉快，也很感動，再次留下了難忘印象。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676