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百度公關副總試水抖音 言論惹議捱轟衝上熱搜

【明報專訊】中國科技公司百度（9888）負責公關的副總裁璩靜近日在短片平台「抖音」上傳多條刻薄言論的影片，包括「員工鬧分手提離職我秒批」「公關人春節周末沒有假期」等引來巨大批評聲浪，讓百度陷入公關災難。

綜合「澎湃新聞」等內媒報道，五一連假期間，璩靜在抖音上傳多段影片，均為她以女霸總身分談論職場看法，其中大多言辭辛辣刻薄。例如，璩靜在談到對員工因工作鬧分手時，以辛辣的語氣說，她和員工只是僱傭關係，沒有義務去了解其個人情况；在另一條影片中，她透露曾遭到下屬妻子的300封舉報信攻擊，「你不要拿那些LOW招來搞我，我還要找我的律師來告你」。

這些言論引起廣泛爭議，並登上了多個平台熱搜榜。有網民認為她的短片人設遲早崩塌，也有人認為百度想依靠爭議「出圈」。事件不斷發酵之際，7日中午，璩靜帳號影片突然全部清空。對於網上有傳她已被開除，璩靜回應「我在上班啊」。

「九派財經報道」引述多名知情人士表示，這次輿情危機的背後，與璩靜近期在公關部內推進的一項短片項目有關。該項目要求公關部全員開通短片帳號，不做將影響年度績效。

昨日，內地網上流傳一段短片，據指是璩靜在辦公室憤怒「打小人」的影片，而短片顯示「小人」身上寫着「SCMP」的字眼。事件也引發熱議，SCMP疑似為南華早報（South China Morning Post）的縮寫。知情人士稱，該影片非近期拍攝。此前，《南華早報》曾被指發布一篇「惡意抹黑百度的報道」導致百度股價大跌。

相關字詞﹕公關災難 璩靜 輿情危機 抖音 百度

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