中方擬公布仁愛礁協議錄音 彭博：菲西部司令當時同意「新模式」 已得上級批准

彭博社引述中國官員說，會議記錄可能會在幾天內公布。記錄顯示，卡洛斯同意在對菲方「坐灘」（擱淺）仁愛礁的船隻進行補給前，提前兩天通知中國，並只運送食品、水和人道主義物資。中方官員指出，雙方還同意每次補給任務僅派遣一艘海岸警衛隊船隻和一艘民船，但菲方違反協議。

報道引述通話記錄顯示，卡洛斯在通話中說，菲防長特奧多羅、國安顧問阿諾和武裝部隊總參謀長、上將布勞納都同意這項秘密協議。

菲防長：除了總統 無人有權達成任何協議

不過，特奧多羅周二稱對此「一無所知」。他在電話中說，「除了總統，沒有人有權通過外交部就任何國際問題達成任何協議。」「我不知道中國人（的這份記錄）是從哪裏來的。」

《馬尼拉時報》報道，中國高級官員7日公布據稱是中使館官員與海軍中將卡洛斯的電話通話記錄，卡洛斯告訴中方官員，他的「上級領導們」同意這個建議，其指的是中國向菲政府提交的「新模式」。卡洛斯在錄音中說：「我可以證實這一點。」中國官員指出，「新模式」與主權無關，而是「為了和平與穩定」。

西部司令休假 菲：與「新模式」無關

菲武裝部隊發言人帕迪拉（Francel Margareth Padilla）稱，卡洛斯正休假，並稱休假與中國駐菲使館表示他同意的「新模式」無關。

外交部發言人林劍昨在例行記者會上回應錄音證據稱，「我已於5月6日介紹了中菲關於管控仁愛礁局勢的基本事實。」林劍6日表示，2024年初，中方通過外交渠道與菲西部軍區反復商談，達成仁愛礁運補「新模式」，菲軍方多次確認該「新模式」得到包括菲防長、國安顧問等在內的整個指揮鏈條的同意。

菲律賓方面則多次反駁兩國曾達成「君子協議」。阿諾曾表示，中國與菲律賓前任政府就南海爭議達成的任何秘密協議都是違背國家利益且無效的。特奧多羅更指摘中國聲稱與菲達成協議，是「中國宣傳手法的一部分」。