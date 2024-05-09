特斯拉擬中國試無人的士 官方或撐 未准全面落地

據《中國日報》報道，專家認為，美國會近日通過涉TikTok法案體現出貿易保護主義抬頭。在此背景下，中國支持特斯拉在華測試最新科技，是外資與中國市場的「雙向奔赴」。這再次展現了中國政府擴大開放的積極姿態，中國歡迎外資企業在中國落地先進的智駕技術，讓中外技術在國內同時開花，共同進步。

另據路透社報道，特斯拉在中國全面推出全自動駕駛系統之前，需要獲得中國當局批准才能蒐集和傳輸特斯拉需要用來訓練輔助汽車駕駛所需的資料。報道引述知情人士表示，特斯拉正尋求申請在上海推出無人駕駛的士，上海是該公司全球最大的工廠所在地。

上月底，馬斯克突到訪北京並與國務院總理李強在內的多名政府高官會面，說服中國監管機構為特斯拉的FSD入華開綠燈。在與李強會晤的同日晚上，中國汽車工業協會公布特斯拉多款車型符合汽車數據安全要求。這也意味着特斯拉成為首家獲得中國數據安全監管機構批准的外國汽車製造商。