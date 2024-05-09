立陶宛大選前夕要求「台灣代表處」改名

稱應改「台北」 助緩解與中國關係

駐立陶宛台灣代表處2021年11月揭牌成立，是台灣在歐洲第一個以「台灣」為名的代表處，這導致中國和立陶宛關係緊張，北京當局甚至祭出貿易抵制。

彭博社報道，瑙塞達（Gitanas Nauseda）受訪時表示，立陶宛「原則上歡迎」台灣設立貿易性質的代表處，但代表處應該符合國際標準，使用台北而非台灣，「這一調整可能是立陶宛與中國外交關係正常化的訊號。」

總統尋連任 對手稱犧牲台灣丟臉

瑙塞達對台事務的說詞多次反覆，他早在2022年1月就曾稱允許台灣以「台灣」名義開設代表處，是個錯誤；在此之前，他曾針對北京的施壓表示，立陶宛是主權獨立國家，可自行決定與哪些國家發展關係，還因北京和俄羅斯的關係而稱中國是個威脅。

立陶宛將在12日舉行總統大選，瑙塞達目前正尋求連任，另一名總統候選人、立陶宛現任總理席莫尼特（Ingrida Šimonytė）則說，犧牲台灣，以利與中國修復關係，不僅傷害立陶宛在其他民主國家的聲譽，更是在強力支持立陶宛友台立場的跨大西洋伙伴面前丟臉。

台灣外交部則表示，尊重立國總統大選期間國內各方意見的表達，這是民主國家的常態，同時也希望各界瞭解駐立陶宛台灣代表處的名稱是台立雙方政府的共識，而且是經審慎協商後所決定，期盼兩國未來持續擴大合作領域，並深化雙邊情誼及民主伙伴關係。