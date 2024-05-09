學者稱習訪法成果多 歐戰略自主觸底反彈

「觀察者網」引述北京外國語大學歐盟與區域發展研究中心主任崔洪建認為，現在中歐關係正處在需要加力加勁、指航定向階段，歐洲身處俄烏、巴以衝突漩渦，對安全環境惡化的焦慮感正不斷上升。包括法國在內的歐洲國家面臨一系列的經濟挑戰，今年的歐洲議會選舉和美國大選都可能給歐洲帶來政治上的衝擊和影響。「包括馬克龍在內一些歐洲政客極力倡導將壓力變為動力，反向刺激戰略自主發展，無論從觀念還是政策上，目前歐洲正在出現一種觸底反彈的狀態。」

崔洪建認為，這次習近平訪問的三個國家在歐洲內部都不同程度地體現出獨立自主，展現出要加強和西方以外的國家關係的意向，未來會成為推動和維護歐洲戰略自主的主要力量。

美媒：習留塞匈因沒更好選項

「美國之音」則引述意大利中國問題專家弗蘭切斯科·郗士（Francesco Sisci）稱，習此行重頭戲在法國，在塞爾維亞和匈牙利停留，是因北京沒有找到更好的替代選項，這「反映出中歐關係面臨更大的困難」。