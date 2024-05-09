北約炸中國駐南聯盟使館25年 官媒籲勿忘

解放軍新聞傳播中心新媒體「鈞正平」昨在微博貼文稱，「安不可以忘危，治不可以忘亂」，「血的歷史教訓告訴我們，如果沒有一個強大的國家和鞏固的國防，安全就無法支撐，發展更難言保障，人民也勢必遭殃，屈辱永遠無法忘記，警鐘必須長鳴。」

1999年科索沃戰爭期間，北約的美軍轟炸機彈藥擊中了中國駐南斯拉夫大使館，導致邵雲環、許杏虎、朱穎等3名中國記者死亡，數十人受傷。美國時任總統克林頓稱是場意外，並公開道歉。事發後，中國各地發生了大規模針對美國的街頭抗議活動。美國最終同意向中國政府支付2800萬美元作為賠償，也向受害者家人賠償了450萬美元。

儘管事件已經過去25年，但中國官方常常提及此事，以抨擊美國和北約。今年3月，中國常駐聯合國副代表耿爽在一場會議上表示，這是一個「中國人永世難忘的沉痛日子」。

英文版官媒未提事件 習未赴舊址悼念

習近平周二在當地媒體發表的署名文章亦有提到事件。2016年6月17日，習近平和夫人彭麗媛訪問塞爾維亞時，抵達貝爾格萊德第一場活動就是前往中國駐南聯盟被炸使館舊址憑弔。習近平今次訪塞正逢大使館被轟炸25周年，不過他此行未有再赴使館舊址悼念。英文版官媒亦將報道重點放在中塞經貿合作和民間交流上，未提及事件。