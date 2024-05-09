習近平訪塞 兩國建命運共同體關係 成歐洲首例 獲中方6舉措包括貿易協定增購農產品

塞總統親自接機 15000人揮兩國國旗

據「央視新聞」報道，習近平和夫人彭麗媛習近平7日晚乘專機抵達貝爾格萊德，專機進入塞爾維亞領空後，塞爾維亞兩架空軍戰機升空護航，武契奇夫婦到場迎接。次日，習近平與彭麗媛乘車抵達位於貝爾格勒市中心的塞爾維亞國會大廈，武契奇為習近平舉行隆重歡迎儀式。大廈廣場上，一萬五千名塞爾維亞民眾揮舞中塞兩國國旗。

歡迎儀式後，兩國元首分別舉行小範圍會見和大範圍會談。習近平指出，很高興應邀時隔8年再次到訪塞爾維亞。中塞鐵桿友誼歷經國際風雲變幻考驗，2016年中塞建立全面戰略伙伴關係以來，已經成為中國同歐洲國家間友好關係的典範。中方願同塞方一道，秉持鐵桿友誼精神，共同維護兩國根本和長遠利益，攜手推進新時代中塞命運共同體建設。

塞爾維亞是中國在中東歐地區的首個全面戰略伙伴，如今又成為首個和中國共同構建命運共同體的歐洲國家。習近平與武契奇共同見傳媒時，宣布「中方支持新時代中塞命運共同體建設的首期6項舉措」，包括中塞自由貿易協定將於7月生效；中方願擴大進口塞爾維亞特色優質農產品，並在未來3年支持50名塞爾維亞青年科學家赴華開展科研交流；歡迎塞方增開貝爾格萊德至上海直航航線等。

讚習「偉大的世界領袖」 撐華對台立場

武契奇表示，中國是塞爾維亞最真摯的朋友，始終充分尊重塞爾維亞的主權和領土完整，為塞經濟社會發展提供支持。他形容「習近平主席是偉大的世界領袖」，強調塞方堅定支持中國在台灣等核心利益問題上的正當立場。中國的投資與合作極大地促進了塞爾維亞的經濟社會發展，河鋼斯梅戴雷沃鋼廠取得巨大經濟社會效益，塞方期待同中方密切各領域、各層級交流，加強在基礎設施、新能源、創新、人工智能、人文等各領域合作。積極推進高質量共建「一帶一路」，如期完成匈塞鐵路塞爾維亞段建設。

會談後，兩國元首簽署《關於深化和提升中塞全面戰略伙伴關係、構建新時代中塞命運共同體的聯合聲明》，並共同見證交換多項雙邊合作文本。當天中午，武契奇為習近平和彭麗媛舉行歡迎宴會。

抵塞前，習近平應法總統馬克龍之邀，乘機赴法國西南部上比利牛斯省舉行小範圍會晤。習近平指出，中法雙方可以和而不同，通過對話展開合作。馬克龍表示，歐洲保持戰略自主和團結統一至關重要，歐洲同中國發展良好關係、加強雙多邊合作也至關重要。離法時，馬克龍在塔布機場為習近平舉行送行儀式。

當地周三晚間，習近平將飛抵此次歐洲之行的最後一站匈牙利。法新社稱，習近平料將受到匈牙利總理歐爾班的熱情款待。歐爾班是歐盟對華「去風險」政策最強有力的反對者。匈牙利外長西亞爾托表示，「這是一次具有歷史意義的訪問活動。」

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