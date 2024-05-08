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滇村民醫院斬人2死21傷 疑兇落網 網傳控訴公檢法留言

【明報專訊】雲南昭通市鎮雄縣昨（7日）發生持刀傷人案，一名男子闖入該縣城南醫院，刺傷在場23人，其中2人經搶救無效死亡。警方昨晚通報疑兇落網，查明為鎮雄縣潑機鎮40歲李姓村民。疑兇作案動機未明，網上傳出據稱是其微信朋友圈的截圖，聲稱公檢法害他家破人亡，「為了明天的法治你們陪我一起犧牲吧」，大批網民譴責其傷害無辜。

鎮雄縣位於雲南東北部，接壤貴州、四川。鎮雄縣公安局通報，昨上午11時37分許，鎮雄縣城南醫院發生一宗持刀行兇案件，造成2人死亡21人受傷。「澎湃新聞」發布的短片顯示，一名身穿深色衣服的中年男子，在醫院大堂內持刀與保安對峙。另有畫面顯示多人受傷倒地，滿地鮮血，一名長者試圖攙扶另一名流血倒地長者。

內媒稱有醫生幼童受傷

「紅星新聞」引述現場親歷者張女士表示，事發時她正和婆婆、2歲的兒子在醫院，在電梯處看到有人倒下，一群人往大門口跑，「現場倒地聲、叫喊聲非常大」，張女士看到持刀的行兇者正從二樓下到一樓，馬上抱着孩子向影像放射科房間跑。「房間裏人很多，兩個人抵着門。但是房間外有一些老人腿腳不是很方便，沒跑進來，就受到了傷害。」現場據報有醫生和幼童受傷。

疑兇匿小區 物管通知住戶鎖門

《新京報》引述當地官方人士稱，疑兇李某傷人後逃到一個城郊地盤匿藏。昨午，附近的鎮雄縣康養小鎮幸福里物管緊急通知住戶，稱小區混入1名警方通緝人員，警方已控制消防通道，提醒業主、住戶「請勿在園區逗留，及時鎖好房門，不要給陌生人開門」。直至傍晚6時，疑犯在康養小鎮被多名警員制服拘捕，身上未發現兇器，其後被帶至辦案中心。

官方介紹，鎮雄總人口171萬人，是雲南人口最多的縣，有彝、苗、白、回等17個少數民族。事發後一度有「恐襲」、「涉少數民族」等傳言，警方通報事件時，稱李是漢族。

朋友圈發帖 「別怪我濫殺無辜」

網傳李某的微信朋友圈截圖顯示，李某是兩個孩子的父親，事發前在朋友圈發布了兩條圖文，表達自己遭受不公、被陷害的情感，並認為一雙兒女被下毒，送院不讓醫治，稱「別怪我濫殺無辜」。不過有關消息未獲官方確認。

相關字詞﹕雲南 報復社會 無差別殺人 醫院

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