蔡英文據報擬卸任前特赦陳水扁 國民黨促先讓扁認罪

中央社引述陳水扁兒子陳致中稱，自己身為家屬，不便發表意見。陳水扁則在社交平台寫道：「不擔心朝小野大，相信台灣人民是政府最大後盾。」

犯下龍潭購地等涉貪弊案遭判刑20年的陳水扁，入獄6年多後因罹患失智等疾病，2015年獲准保外就醫至今。《鏡週刊》報道，蔡英文幕僚單位已啟動特赦作業，研議相關配套措施。特赦扁最棘手的難題，在於扁家海外遭扣巨款流向，包括瑞士政府凍結的約1000萬美元。為避免衝擊過大，將就扁家已扣案的11億餘元新台幣（約2.65億港元）犯罪所得，全部聲請沒收。

台法務部：不因特赦還海外扣款

對於是否特赦陳水扁，台法務部稱，目前未接到總統府或行政院指示要求研議陳水扁的特赦作業，若接獲指示，法務部會由專人擬定報告，探討可行性。法務部強調，不會因為陳水扁獲特赦不用執行刑期，就把扁家海外遭扣巨款還給扁家。

國民黨立法院黨團為此召開記者會，書記長洪孟楷表示，特赦是總統權責，但全民想要真相，應讓陳水扁承認犯罪，並把審理中的案件三審定讞。副書記長羅智強說，憲法規定總統可特赦已定讞判決，若要赦扁，應先說明清楚，要特赦扁哪部分的罪。同時，很多暫停的涉扁訴訟是否可以開始繼續進行。