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習塞媒刊文：不忘25年前北約炸使館

【明報專訊】即將抵達貝爾格萊德對塞爾維亞展開國事訪問之際，國家主席習近平周二（7日）在塞爾維亞《政治報》發表題為〈讓鐵桿友誼之光照亮中塞合作之路〉的署名文章，強調無論國際風雲如何變幻，中塞的「鐵桿友誼」歷久彌堅。他並特別提及北約轟炸中國駐南聯盟大使館往事。

稱中國人絕不會讓悲劇重演

「此時此刻，我們不能忘記，25年前的今天（1999年5月7日），北約悍然轟炸中國駐南聯盟大使館，邵雲環、許杏虎、朱穎3名中國記者不幸遇難。中國人民珍視和平，但絕不會讓歷史悲劇重演」。文章又寫道，「中塞兩國人民用鮮血凝成的友誼成為兩國人民的共同記憶，也將激勵雙方一道闊步前行。」

中國駐南聯盟被炸使館舊址重建為貝爾格萊德中國文化中心大廈，2021年竣工，樓前豎立中方設立的烈士紀念碑和貝爾格萊德市政府建造的紀念碑，紀念邵雲環、許杏虎、朱穎烈士。外界關注習近平此行會否前往悼念烈士並參觀文化大廈。前南聯盟由塞爾維亞與黑山組成，首都貝爾格萊德。

習近平另將訪問匈牙利。美聯社引述布達佩斯的科維努斯大學中國問題專家馬圖拉（Matura）表示，匈牙利是中國主要投資和生產基地所在地，這為中國在歐盟內部打開一扇重要大門。報道指，中國在歐盟內建立生產基地的主要好處之一是避免昂貴的關稅，中企正在匈國設立電動車廠、電動車電池廠，而歐盟正打算對中國電動車加徵臨時關稅。

相關字詞﹕歐盟 中塞關係 北約 塞爾維亞 習近平

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