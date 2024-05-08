習塞媒刊文：不忘25年前北約炸使館

稱中國人絕不會讓悲劇重演

「此時此刻，我們不能忘記，25年前的今天（1999年5月7日），北約悍然轟炸中國駐南聯盟大使館，邵雲環、許杏虎、朱穎3名中國記者不幸遇難。中國人民珍視和平，但絕不會讓歷史悲劇重演」。文章又寫道，「中塞兩國人民用鮮血凝成的友誼成為兩國人民的共同記憶，也將激勵雙方一道闊步前行。」

中國駐南聯盟被炸使館舊址重建為貝爾格萊德中國文化中心大廈，2021年竣工，樓前豎立中方設立的烈士紀念碑和貝爾格萊德市政府建造的紀念碑，紀念邵雲環、許杏虎、朱穎烈士。外界關注習近平此行會否前往悼念烈士並參觀文化大廈。前南聯盟由塞爾維亞與黑山組成，首都貝爾格萊德。

習近平另將訪問匈牙利。美聯社引述布達佩斯的科維努斯大學中國問題專家馬圖拉（Matura）表示，匈牙利是中國主要投資和生產基地所在地，這為中國在歐盟內部打開一扇重要大門。報道指，中國在歐盟內建立生產基地的主要好處之一是避免昂貴的關稅，中企正在匈國設立電動車廠、電動車電池廠，而歐盟正打算對中國電動車加徵臨時關稅。