中法企業家會議 習：擴電訊醫療等開放

新華社報道，兩國元首同中法企業家代表合影，隨後共同步入劇院禮堂。致辭時，習近平表示，面向未來，中方願和法方共同推動中歐互利合作。習近平強調，當前，中國正在謀劃和實施進一步全面深化改革重大舉措，穩步擴大制度型開放，進一步擴大市場准入，這將為包括法國在內的世界各國提供更廣闊的市場空間。

習稱願進口更多法國優質產品

當天，習近平與馬克龍會談時也表示，中法要挖掘互利合作廣闊潛力，促進雙邊貿易向上平衡；中國願進口更多法國優質產品，推動「從法國農場到中國餐桌」機制取得更多務實成果，希望法國向中國出口更多高技術、高附加值產品；歡迎更多法國企業赴華投資，同時也希望法方為中國企業赴法投資合作提供良好營商環境和穩定發展預期。

馬克龍：歡迎高技術中企投資

馬克龍表示，法方希望向中國出口更多農產品，同時將對中國保持市場開放，不會針對中國企業搞歧視政策，歡迎更多中國企業包括高技術企業赴法投資合作。