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中法同反以攻拉法 籲奧運全球止戰 馬克龍：歡迎習近平承諾不軍援俄國

【明報專訊】應法國總統馬克龍邀請，國家主席習近平於5日至7日對法國國事訪問。訪問期間，雙方達成18項部門間協議和《中法關於中東局勢的聯合聲明》等4份聯合聲明，兩國元首反對以色列進攻拉法，倡議巴黎奧運期間全球停火止戰。儘管俄烏戰爭議題未如「中東局勢」意見一致，雙方各自重申立場，不過馬克龍在聯合記者會表示，對中國「不向莫斯科出售任何武器和提供任何援助」的承諾表示歡迎。

馬「第二故鄉」接待習 料外交對等安排

這是習近平第三次對法國國事訪問，新華社報道，國家主席習近平7日從巴黎飛抵塔布，馬克龍夫婦在機場迎接，並邀請習近平到比利牛斯山（Pyrenees），將在馬克龍朋友的山區餐廳共進午餐。法新社稱，馬克龍童年曾與祖父母在此生活，被視為其「第二故鄉」。一般相信，這是一種「外交對等」安排。馬克龍2023年4月訪華時，習近平曾在廣州白雲山麓的松園賓館招待他。松園是習近平父親習仲勳當年主政廣東的「官邸」。

比利牛斯山鄰近西班牙邊境，一般海拔2000米以上，目前仍較為寒冷。報道指馬克龍打算就包括俄烏戰爭、貿易分歧等議題，在此高山與習近平進行「更私人關係化」的直接對話。

簽4聯合聲明 18部門間合作協議

新華社報道，5月6日下午習近平與馬克龍舉行雙邊會談後，雙方在愛麗舍宮向新聞界發表聯合聲明，包括《中法關於中東局勢的聯合聲明》、《中法關於就生物多樣性與海洋加強合作的聯合聲明：昆明－蒙特利爾到尼斯》、《中法關於人工智能和全球治理的聯合聲明》、《中法關於農業交流與合作的聯合聲明》。

在關於中東局勢的聲明共有10點內容，中法譴責一切違反國際人道法的行為，包括一切恐怖暴力行動和針對平民的無差別攻擊；兩國元首反對以色列進攻拉法，也反對強行遷移巴勒斯坦平民的行為；當務之急是立即實現可持續停火，呼籲立即無條件釋放所有人質，確保人道准入；兩國元首譴責以色列違反國際法建設定居點的政策，呼籲以決定性、不可逆方式重啟政治進程，具體落實「兩國方案」。

該份聲明還提到政治和外交解決「伊朗核問題」，呼籲停止紅海和亞丁灣襲擊民船的行為。

另外，雙方簽署18項部門間合作協議，涵蓋航空、農業、人文、綠色發展、中小企業合作等領域。

習稱會談富有成果 歡迎馬再訪華

共同會見記者時，習近平表示，同馬克龍總統舉行了富有成果的會談。雙方決定做好4方面的工作，首先是鞏固雙邊關係戰略穩定。習近平歡迎馬克龍總統再度訪華。二是挖掘互利合作廣闊潛力。三是加快人文交流「雙向奔赴」，決定將對法國等12國公民短期來華的免簽政策延長至2025年年底，推動未來3年法國來華留學生突破一萬人。四是凝聚全球合作更大共識等。

據法國國際廣播電台報道，馬克龍在記者會上表示，「我們尊重中俄兩國的古老聯繫，以及兩國在幾個世紀時間內穩定關係的努力，鑑於這段複雜的歷史，法國歡迎中國當局承諾不向莫斯科出售任何武器、任何援助，並嚴格控制出口可用於軍事目的的兩用貨物」。馬克龍說，這是習近平一年前說的，今天（6日）他再次重複。

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相關字詞﹕聯合聲明 俄烏戰爭 中法關係 馬克龍 習近平

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