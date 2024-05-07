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藍營立委押後太平島考察 稱考量台立院許多重要議案表決

【明報專訊】國民黨昨日突然決議取消原預計本月16日太平島考察行程，稱是考量17日台灣立法院會有許多重要議案要表決，為避免因「天候因素」導致立委無法返台開會表決，決定延後考察日期。民進黨立委王定宇對國民黨的決定表示「知錯能改，善莫大焉」。

「太平島港側浚深及碼頭整修工程」在今年1月竣工，立法院副院長江啟臣在2月6日呼籲總統蔡英文卸任前應登上太平島，用行動捍衛主權，掀起國民黨籍立委力促蔡登島的呼聲，馬文君更以外交國防委員會召委身分，安排立委5月16日赴太平島，共包括江啟臣等20名國民黨、民眾黨立委報名，不過民進黨立委則抨擊此行是「給自家人添亂」。

原定5‧16出發 擬押後兩天

《聯合報》報道，國民黨總召傅崐萁昨晨與馬文君商量希望延期，隨後突然宣布前往太平島考察計劃有變。馬文君受訪表示，原預計16日要前往太平島考察，但17日國民黨要在院會闖關立法院改革、0403震災重建條例、花東交通三法等重要議案。馬文君稱，國民黨在立法院推動立法院改革這麼久，真的不希望院會表決有任何萬一，若飛機回程時遇到天候不佳等因素，「一口氣有20個立委沒辦法回來，就麻煩大了」。

至於藍委會改何時再度登太平島考察，馬文君表示，目前她傾向改到5月18日出發，考量到台國防部已有所準備，不希望把時間拖太久，會在前一天5月17日立法院院會結束後，先南下屏東，隔日一大早搭乘C-130運輸機出發，這樣比較不影響立院運作，也可以彰顯立委捍衛領土主權的決心。

不過國民黨大動作宣示登太平島，突然在民進黨立委質疑後取消，也有外界質疑恐與美方壓力有關。據中央社報道，立法院外交委員會在上周拜會美國在台協會（AIT），藍綠白三黨國防外交立委都有參加。馬文君表示，AIT與三黨立委溝通交流，會中並無談到太平島一事。

民進黨立委王定宇對國民黨突然取消太平島行程表示，迷途知返，知錯能改，善莫大焉。他稱國民黨前一天還信誓旦旦，該去、非去不可，12小時之後，為什麼會迷途知返，知錯能改，是誰讓國民黨突然醒過來，當然國民黨講是氣候，但背後原因外界可以去問國民黨。

相關字詞﹕蔡英文 國民黨 南海 太平島

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