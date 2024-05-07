「大規模設備更新」 發改委第二次與民企座談

據「國家發展改革委」微信公眾號昨發布消息，在第二次專題座談會上，民營企業參會代表詳細介紹了企業生產經營情况，從生產端、需求端和回收利用端分別提出對設備更新工作的考慮和具體意見建議。參會代表表示，設備更新既可幫助企業提高技術水平、增強競爭力，還可幫助老百姓改善生活、提升教育和醫療等公共服務水準，蘊藏巨大的市場潛力。

鄭柵潔向民營企業家們介紹了一季度經濟運行情况，並對他們的意見建議逐一回應。鄭柵潔表示，黨中央、國務院決定推動大規模設備更新，將有力拉動有效投資，增加先進產能，增進民生福祉，推進經濟轉型升級和社會發展進步。

稱將注重傾向民生領域

鄭柵潔表示，下一步，國家發展改革委將強化統籌協調，與有關部門和地方政府一道，安排中央投資支持符合條件的設備更新和循環利用項目，打好財稅、金融等政策組合拳，強化要素保障，促進產業向「新」而行。同時，設備更新還將注重向民生領域傾斜，提升公共服務品質，提高老百姓生活舒適度，讓廣大企業和群眾共享中國高質量發展紅利。

今年3月，國務院曾下發通知，表示推動大規模設備更新和消費品以舊換新是加快構建新發展格局、推動高質量發展的重要舉措，將有力促進投資和消費，既利當前、更利長遠。此前，4月2日上午，鄭柵潔曾主持召開大規模設備更新和消費品以舊換新第一次專題座談會，與京東、美的等6家民營企業負責人座談交流。