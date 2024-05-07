習否認產能過剩 馬克龍籲設公平規則 盼歐盟樹立正確對華認知 馮德萊恩：在和平安全有共同利益

法新社報道，馬克龍在三方會議開幕式時表示：「我們歐洲大陸的未來顯然也將取決於我們繼續以平衡方式發展與中國關係的能力。」他並呼籲歐洲和中國之間的貿易應當有「公平規則」。馬克龍還強調，在烏克蘭和中東的重大危機上，與北京的協調是絕對決定性的。

馮德萊恩在會上稱，「中國和歐盟在和平與安全方面擁有共同利益」，並「決心制止俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭，建立公正、和平、可持續的和平」。馮德萊恩表示，「我們有興趣證明我們的合作正在產生效果」，即布魯塞爾與北京之間「實質性經濟關係」的「挑戰」。她同時重申，呼籲以色列和哈馬斯之間的衝突停火，並稱「我們相信中國可以在限制伊朗彈道導彈和無人機不負責任擴散一事上扮演重要角色」。

習稱始終從戰略高度看中歐關係

據新華社報道，中法歐三方會晤時，習近平指出，中國始終從戰略高度和長遠角度看待中歐關係，將歐洲作為中國特色大國外交的重要方向和實現中國式現代化的重要伙伴，希望中法關係、中歐關係相互促進、共同發展。中歐雙方應為世界和平和發展不斷作出新貢獻。

習近平強調，中歐關係有着強大內生動力和廣闊發展前景，不針對、不依附、也不受制於第三方。他希望歐盟機構樹立正確對華認知，制定積極對華政策。雙方要尊重彼此核心利益和重大關切，維護中歐關係政治基礎和國際關係基本準則。

習近平也談及多次被歐盟指摘的「中國產能過剩問題」，表示不存在此問題。習近平稱，中國新能源產業在開放競爭中練就了真本事，代表的是先進產能，中歐雙方應該通過對話協商妥善處理經貿摩擦，照顧雙方合理關切。

昨下午，馬克龍在巴黎榮軍院為習近平舉行歡迎儀式，習近平之後轉往愛麗舍宮與馬克龍會談。馬克龍當晚為習近平舉辦國宴。

法新社稱，馬克龍今日將陪同習近平及其夫人彭麗媛前往他的「第二故鄉」比利牛斯山脈，進行一天更親密的會談。

路透：華或簽購50空客飛機

隨着歐盟於2023年啟動對中國電動汽車補貼的調查，北京和布魯塞爾之間的關係變得緊張。據法新社報道，三方會晤前一天，馮德萊恩重申了歐盟的立場，即「應該消除與中國的關係風險，但不要與中國脫鈎」，這意味着歐盟減少對中國供應商的依賴，但不會像美國一樣懲罰或阻止關鍵領域的貿易流動。

路透社援引知情者稱，中國可能在習近平訪問期間宣布訂購約50架空客飛機，但仍不確定會否達成新協議。

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