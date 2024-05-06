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華飲品日超市包裝諷排核污 老闆撐員工

【明報專訊】有網民近日自稱在日本東京某超市發現中國品牌「香飄飄」出品的「MECO果汁茶」在包裝印有反對日本排放核污水的標語。製造商「香飄飄」官方微博前晚表態支持員工，發文稱「我們的員工是好樣的！」涉事超市稱未賣過，懷疑有人拍片誤導觀眾。

董事長接「勇士」機 超市稱未賣過

據中新社旗下「中新經緯」報道，有內地網民稱在五一假期到日本旅遊，在當地一間華人超市發現「MECO果汁茶」的包裝上，用中日雙語印着嘲諷日本核污水的文字。據短片顯示，產品最外側的紙質綠色杯套上以白色加粗字體印有「請日本政客把污水喝了」、「可以沒有日本不能沒有海洋」、「0.1%的土地污染了70%的海洋」、「海洋不是日本的下水道」等字樣，中文下方配以對應的日文，惟文法有誤。

香飄飄食品有限公司4日透過官方微博發文，「我們的員工是好樣的」，疑似回應事件。昨凌晨，香飄飄董事長蔣建琪到機場接機，手持「歡迎香飄飄勇士歸來」橫額。香飄飄在電商平台「天貓」則直播推銷「日本事件熱搜同款」飲品，自稱「國貨之光」，表示杯套缺貨中，到貨後補發。

疑日分公司員工獨自策劃 店內擺拍

陝西網旗下「白鹿視頻」引述消息人士稱，「杯套事件」疑似香飄飄日本分公司員工獨自策劃，事件發酵後公司曾內部排查。涉事連鎖超市「京和商店大久保店」經營大量中國進口商品。在境外的社交平台，亦有網民懷疑是香飄飄的員工自帶杯套到店內擺拍。

公眾對事件評價不一，大量網民稱「明天就去買杯香飄飄」力挺當事企業，亦有網民對「愛國營銷」表示反感。

據香飄飄官網介紹，公司2005年創立於浙江湖州，旗下擁有「香飄飄」、「MECO」、「蘭芳園」三大品牌，2017年A股上市成「中國奶茶第一股」，2018年起向海外擴張。據內媒「趣解商業」報道，香飄飄從2012年至2023年連續12年成為「杯裝沖泡奶茶」內地市場份額第一；不過，受近年新興的現製奶茶衝擊，公司股值從2019年約150億元跌到如今約72億元人民幣。

相關字詞﹕核污水 中日關係 愛國營銷 奶茶股

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