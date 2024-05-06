藍營餐會邀俄遭歐美抵制 朱立倫：撐烏不變

綜合中央社、TVBS等台媒報道，俄烏戰爭滿兩周年，戰爭依舊未停歇。未料，國民黨上月23日舉辦外交晚宴，因邀請俄羅斯代表，導致歐美各國使節得知此事後相當不滿，向國民黨發起抵制並揚言缺席晚宴。如捷克代表就感到立場尷尬，因此決定不再出席相關場合。

朱立倫昨表示，國民黨跟所有駐台辦事處、代表處或大使館，都保持長期密切的聯繫，每個月都有活動邀請大家餐敘。最近的活動是有一些歐盟國家表達對俄羅斯的意見，國民黨都尊重。國民黨堅持民主自由，站在民主陣營的一份子，會妥適處理。

朱立倫指出，國民黨過去是執政黨，現在是負責任的在野黨，會做好外交工作。最近的活動是有一些歐盟國家表達對俄羅斯的意見，國民黨都尊重，畢竟國民黨堅持民主自由，站在民主陣營的一份子，國民黨中常會也一致通過支持烏克蘭，國民黨尊重也會妥適處理。他又說，國民黨長期與歐盟保持友善關係，與各國代表都是好朋友，也持續進行交誼活動。

歐洲節活動 到烏攤位捐款支持

昨日，歐洲經貿辦事處在華山文創園區舉辦2024歐洲節活動，朱立倫在歐洲經貿辦事處處長高哲夫的陪同下參觀歐洲各國特色攤位，來到烏克蘭攤位時，向他們握手並捐款表達支持。

國民黨文傳會主委李彥秀稱，對前述事件非常重視也尋正常國際外交通例處理。另有歐洲外交官私下強調，非常願意與台灣各政黨交流，不會把這件事放心上。