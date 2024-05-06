習抵巴黎：盼創中法關係更好未來 馬克龍擬「第二故鄉」接待 料談「產能過剩」等議題

法總理等高級官員接機

習近平昨晚抵達巴黎，展開對法國的國事訪問。新華社報道，習近平抵埗後發表書面講話表示，訪問期間，他將與法國總統馬克龍就新形勢下中法、中歐關係發展，以及當前重大國際和地區問題深入交換意見，希望通過這次訪問，鞏固兩國傳統友誼、增進政治互信、凝聚戰略共識、深化各領域交流合作，用歷史的火炬照亮前行的路，創造中法關係更加美好未來，為世界和平、穩定、發展作出新的貢獻。

習近平乘坐的專機當地時間周日下午抵達巴黎奧利國際機場，法國總理阿塔爾等高級官員迎接。

習近平應法國總統馬克龍、塞爾維亞總統武契奇、匈牙利總統舒尤克和總理歐爾班邀請，對3國國事訪問。習近平主席夫人彭麗媛，中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中央政治局委員、外長王毅等人陪同出訪。

法國國際廣播電台引述馬克龍的朋友說，馬克龍7日將與習近平前往比利牛斯山。這是馬克龍祖母的出生地，亦是馬克龍的「第二故鄉」，他童年時常去那裏看望她。馬克龍會在山間餐廳接待習近平。此舉是回應習近平4月與馬克龍南下廣州松園舉行非正式會晤。習近平的父親習仲勳曾主政廣東省，也是他晚年生活的省份。

法料尋農產品開放 談化妝品俄烏議題

馬克龍預計與習近平會晤時將要求減少貿易失衡。路透社引述法官員稱，法國還將尋求中國在法國農產品開放進口方面取得進展，並解除法國化妝品業對知識財產權的擔憂。

馬克龍辦公室在會談前指出，化妝品會是「極大關注」的議題，他們尋「找到一個也保護我們公司利益的解決方法。」法國是世界上領先的化妝品出口國，去年向中國出口了將近20億歐元的化妝和護膚產品，重要性僅次於航空產品。

俄烏戰爭是另一重要議題，馬克龍將游說北京在處理俄烏戰爭一事上，運用對莫斯科的影響力。路透社引述一名法國外交消息人士表示：「如中國尋求加深與歐洲伙伴的關係，那麼他們聽取我們的觀點並開始認真對待這一點非常重要。」

這是習近平5年來首次訪問歐洲，歐盟正威脅向中國電動車和綠色能源產業徵收關稅。習在與馬克龍會談時，預計會在電動車、太陽能等領域被指產能過剩問題進一步溝通。《人民日報》前日刊文，指所謂「中國產能過剩衝擊世界市場」完全是偽命題。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676