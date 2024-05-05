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美印太司令就職禮批華「侵擾」

【明報專訊】美國新任印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）上周五（3日）在夏威夷出席交接典禮時表示，中國對印太地區的侵擾及擴權行動，是「非法、脅迫、挑釁及欺騙」行徑。中央社報道，台灣參謀總長梅家樹也獲邀出席該交接典禮。

「我的菲律賓朋友布勞納將軍（Romeo Brawner，菲參謀總長）……已將聽起來和善、模稜的『灰色地帶』，重新命名為ICAD，這些字母意指非法（illegal）、脅迫（coercive）、挑釁（aggressive）以及欺騙（deceptive）。」帕帕羅說，「這顯示出我們盟友與伙伴的智慧」。

帕帕羅表示，印太司令部與伙伴一起，對抗所有破壞和平的企圖，捍衛基於國際規則的秩序。帕帕羅在美國海軍服務37年，原擔任美國海軍太平洋艦隊司令。他認為，中國採取的行動已超過「灰色地帶」這個標準說法。 「日經亞洲」（Nikkei Asia）指，帕帕羅在典禮發言所指的「侵擾及擴權行動」包括中國在南海的行動。

布林肯：續制華 對太平洋島國履諾

另據美國之音報道，美國國務卿布林肯上周五表示，中國在太平洋島國涉入的領域很多，或比美國能涉入的領域更多；美國在盟友和私營部門的協力下，持續兌現對太平洋島國的承諾，即使單憑華盛頓一己之力無法匹敵中國在此區日益深化的佈局。

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