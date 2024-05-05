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習今啟程訪歐 回國後見普京

【明報專訊】國家主席習近平今啟程對法國、塞爾維亞和匈牙利三國展開6天訪問，是他5年來首次出訪歐洲。待習近平訪歐之旅結束，俄羅斯總統普京據報下周三至四（15日至16日）訪華，以求平衡中歐、中俄關係。

這將是普京新任期開始後的首次出訪。俄總統新聞秘書佩斯科夫早前稱，普京訪華的準備工作已進入最後階段，議程將包括許多共同關心的問題，重點深化發展多領域雙邊合作。普京上次訪華是去年10月。華府上周針對俄羅斯入侵烏克蘭公布近300項制裁，涉20間內地和香港公司。俄外交部發言人扎哈羅娃就此表示，中國的經濟發展勢頭激怒美國，美國在沒機會合法遏制中國發展的情况下，通過實施制裁以維持其經濟領導地位，「俄羅斯只是一個藉口」。

俄駐港總領事晤崔建春 稱看好港

外交部駐香港特派員公署特派員崔建春上周五（3日）與俄羅斯駐港總領事阿納托利會面。據駐港公署網站，崔建春表示，希望總領事以中俄建交75周年為契機，發展好港俄務實合作。阿納托利表示俄方堅定看好香港發展前景，將與公署及香港各界密切合作，助力共建「一帶一路」。

新華社指，由習近平生態文明思想研究中心牽頭的《中歐環境與氣候合作：進展與展望》智庫報告前日發布，提出「綠色是中歐合作最鮮明的底色」，歸納中歐環境與氣候合作的成果成效，並展望中歐環境與氣候合作。

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