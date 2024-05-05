五一大軍水陸並進 「攻陷」桂林敦煌

社交平台「小紅書」上，多地網民上傳居住城市被密密麻麻遊客「佔領」照片，戲稱根本是被上億大軍「攻打」。還有人笑說，連敦煌沙漠都到處是人。用戶發布片段顯示，甘肅敦煌鳴沙山沙漠中人流排長龍，走兩步等5分鐘，「誰把這個視頻發給匈奴單于，絲綢之路能早開幾百年」。無獨有偶，桂林漓江也上演「百舸爭流」。遊客發布影片評論，「知道的明白我是來旅游，不知道的還以為周瑜正在調集江東水軍攻陷水泊梁山呢」。

雁蕩山攀岩客被堵山腰逾一小時

浙江溫州雁盪山景區昨遊客攀岩遇到擁堵，大量攀岩者被掛半山腰一個多小時。景區稱，若害怕，需要救援，要300元人民幣一人。山東泰安有外國遊客爬泰山，爬到一半想回頭下山卻發現為時已晚，因為山上人太多，只能被迫順着人流方向爬完，登頂後感慨：「泰山把我拿下了。」

據央視報道，五一假期期間，5月1日跨區流動量3.1億人次，2日跨區流動量估計超過2.85億人次。「同程旅行」報告顯示，假期上半段全國主要旅遊城市旅遊熱度保持高位，三線及以下城市旅遊熱度漲幅居前。旅遊主題方面，各地博物館、科技館及各類室內文化展覽熱度較高，重點博物館門票預訂及預約量按年增406%。