中山暴雨破紀錄 養殖場4鱷「游街」 深珠穗景區提前關 全省查交通基建隱患

中央氣象台昨晚6時同步發布暴雨預警、山洪災害氣象預警、強對流天氣預警、地質災害氣象風險預警，警告昨至今晚8時，南方多地有相關隱患，呼籲民眾及相關部門留意。

廣東珠海政府昨午發布，3小時內，珠海香洲區和高新區累積雨量達100毫米。斗門氣象觀測站截至中午累計雨量315.8毫米，打破當地5月上旬雨量紀錄。珠海市內多處路段水浸嚴重，多條巴士線路暫時停運，多個景區包括圓明新園和夢幻水城等關閉，部分客運航班停運，政府呼籲市民如非必要勿出門。

除了珠海降雨強勁，茂名、陽江、中山、深圳等地的降雨也十分猛烈。其中在中山，1小時、3小時、6小時、12小時、24小時降雨量均打破中山自動氣象站建站以來最高紀錄。中山南部部分鎮街已出現明顯水浸。中山三鄉鎮金環村氣象站6小時降雨量達到410.5毫米，接近部分北部城市一年降雨量。

養鱷池塌外牆 跨部門全捕回

位於中山神灣鎮的十二環大翰農場鱷魚場養殖池，外牆被雨水冲塌，池內4隻鱷魚逃出。消防等部門聯手追捕，當局通知轄區居民不要外出，避免發生危險。據《南方日報》，昨下午5時全部鱷魚落網。

截至昨下午3時11分，廣東共有139個暴雨預警信號生效，其中紅色預警14個，橙色預警42個，黃色預警83個。廣東省水利廳表示，4月以來，全省出現歷史罕見的持續性強降雨和6次編號洪水過程，部分水利工程受損，同時降雨落區多有重合，土壤含水量大，目前還有113宗水庫超汛限水位運行，水利工程安全度汛風險增高。

深圳梧桐山風景區昨關閉，廣州流溪河國家森林公園、廣州石門國家森林公園、廣州市帽峰山景區、廣東太子森林公園等也已關閉。

發139暴雨警告 當局稱危水利工程

廣東省交通運輸廳啟動對全省交通基礎設施的拉網式大排查，要求集中檢查高風險路段和降雨量集中區域，加強對邊坡、橋樑、隧道等重點路段隱患排查，重點排查建設和營運期曾受損或實施預加固工程的高邊坡，深入排查公路鐵路橋樑結構、橋下保護區及隧道結構安全隱患。

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