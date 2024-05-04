河南大學大禮堂「燬於一旦」 全國重點文物 習曾讚建築講究

修繕期起火 省各部門提級調查

央視報道，火災相關責任人已被警方「控制」。河南當局成立由省消防救援總隊牽頭，公安、應急、教育、文物等部門及開封市政府參加的聯合調查組開展「提級調查」，盡快查明原因，依法追責問責。

昨日天亮後，消防救援車輛仍在現場噴水，大禮堂上層已燒至破敗不堪，難以看出原有建築樣貌。校區所在開封市一些市民聚在校門口，市民蔡先生稱，被燒的建築在當地人心中很有名氣，這次火災讓其感覺非常痛心。河南大學原黨委書記盧克平凌晨在微信朋友圈發帖稱「今夜痛哭，用淚水撲滅火焰」。

河南大學隨後通報，正處於修繕施工期間的明倫校區大禮堂前晚11時20分許起火，無人員傷亡；學校將盡一切努力將損失降到最低。「大皖新聞」報道，大禮堂修繕工程已施工近4個月，負責方是北京同興古建築工程有限責任公司。

這座大禮堂全名為「河南大學河南留學歐美預備學校舊址大禮堂」，1934年完工，上下兩層可容納3000多人，2006年被列入第六批中國重點文物保護單位，失火前仍在使用。

據河南大學官網信息，就在此次火災發生前兩天的4月30日下午，河南大學曾召開安全工作會議，要求聚焦包括工程建築等存在安全隱患重點領域，加大排查力度和整改力度。同日，河南大學保衛處發出五一假期消防安全工作通知，其中提到文保單位和重點消防單位必須安排24小時值班。