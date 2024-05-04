張國清南下梅州督導 「刨根問底查明成因」

新華社報道，根據國家主席習近平指示和國務院總理李強要求，張國清率有關部門負責人，周四（2日）下午趕赴梅州指導災害處置工作。央視報道畫面顯示，張國清在廣東省委書記黃坤明、省長王偉中陪同下，前往梅大高速茶陽路段塌方現場視察，並到梅州市人民醫院看望傷者。

當晚，張國清主持召開會議時強調，習近平十分關心人員搜救情况，十分牽掛傷員傷情和救治，「要堅決貫徹落實習近平總書記重要指示精神和李強總理要求」，爭分奪秒搜救人員，確保不落一人；用心用情、耐心細緻做好遇難人員家屬安撫及各項善後工作；做好災害調查評估，刨根問底查明成因、查清責任，及時發布相關信息，主動回應社會關切。

「澎湃新聞」報道，在距離塌方路段400多米的山腳，有村民指出，路陷現場附近山體在事發前幾天已有小型山泥傾瀉；周邊村莊道路因滑坡受阻時有發生，國道養護人員也稱「最近工作繁忙，有許多小型塌方要處理」。一名資深岩土工程師分析，初步看事故現場圖片，高速公路路基不是塌陷下去，「而是路基滑坡下來的」。

村民：事發前數天 小型山泥傾瀉

南方網報道，黃坤明昨到梅州各處險情路段、水毁道路修復整治和在建道路施工現場作專項檢查督導，強調要以對人民生命財產安全高度負責的態度抓好道路交通安全，切實把各項防護措施落地落實落到位，守住守牢安全底線。

王偉中昨在梅州主持召開省政府黨組會議，表示這次塌方災害造成重大人員傷亡，教訓十分深刻，令人非常痛心，他要求大家「深切體悟總書記對廣東的關心關懷和對廣東父老鄉親的深情牽掛」，在國家有關部委的指導下，以高度的政治責任感全力抓好塌方災害應急救援處置和全省安全防範工作。