北京聞風：與歐外交放要位 維護國際戰略平衡 ／文：鍾鳴九

與法塞匈外交體現不同特性

本次習近平出訪的3個歐洲國家都是中國的全面戰略伙伴。北京外國語大學區域與全球治理高等研究院教授崔洪建認為，3國與中國有基本共識，雙邊合作有基礎，也有拓展空間。共性之上，3國各有特點，既有大國間的平衡協調，又有與中小國間的平等尊重，體現中國外交因地制宜的特性。

今年是中法建交60周年。習近平1月在相關招待會上發表視像致辭，指出中法關係60年來始終走在中國與西方國家關係前列，強調中法關係的獨特歷史塑造了獨立自主、相互理解、高瞻遠矚、互利共贏的「中法精神」。分析人士認為，相關表態的指向性相當明顯。

近來，中法間每半年左右就有一次重要外交活動。2023年4月法國總統馬克龍訪華，同年11月時任外長科隆納訪華。上月初，現任外長塞茹爾內訪華。分析人士認為，此互動頻率在世界上較為罕見。

塞爾維亞與匈牙利是中方推動共建「一帶一路」的重要合作伙伴。去年塞爾維亞總統武契奇來華出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇時，習近平稱塞爾維亞是中國的鐵杆朋友。同時，今年也是中匈建交75周年。

雙邊關係以外 還有多邊外交

崔洪建表示，塞爾維亞和匈牙利長期以來是中國的友好國家，雙邊經貿合作成果豐碩。現在兩國不同程度地面臨一些內外挑戰，中國將給予兩國更多政治上的支持，並進一步推動合作。

在加強雙邊關係的同時，習近平本次出訪也有多邊外交安排。訪法期間，習近平將與馬克龍和歐盟委員會主席馮德萊恩舉行中法歐領導人三方會晤。去年4月，3人也曾在北京舉行三方會晤。

中國駐法國大使盧沙野近日在「大使隨筆」中表示，要以中法關係的穩定性應對世界的不確定性，使中法關係繼續引領中歐關係行穩致遠。

崔洪建表示，中國始終將歐洲視為中國外交最重要、最優先的方向之一。少數國家以意識形態劃界，想把世界重新帶入冷戰式對抗。中歐都反對單極化和集團式對抗，若中歐形成合力，世界形成冷戰式對抗的風險就不大。經濟上有些國家搞保護主義，若中歐加強經貿合作，推動全球化健康發展，也將起到維護國際戰略平衡的重要作用。當前全球經濟復蘇乏力、國際和地區衝突連綿不斷，此時中國穩定並發展與歐洲關係，對維護全球戰略穩定與和平發展具有積極意義。

文：鍾鳴九

（訪歐前瞻）