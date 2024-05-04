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習近平明起訪歐 扭轉走向受注目 馬克龍：歐須捍衛經濟戰略利益

【明報專訊】國家主席習近平明日（5日）起出訪歐洲3國，首站法國，6日將與法國總統馬克龍、歐盟委員會主席馮德萊恩在巴黎舉行三邊會談。習近平事隔5年訪歐，正值歐盟對中國電動車、風電產業展開反補貼調查，以及美歐指摘北京支持俄羅斯軍工業，「一帶一路」合作緊要關頭之際，此行能否扭轉中歐關係成為各界觀察焦點。

法國總統馬克龍將於6日至7日接待習近平。《經濟學人》周四（2日）刊出對馬克龍的訪問，他表示歐洲必須捍衛其在與中國經濟關係中的「戰略利益」，重新平衡與中國的關係。馬克龍表示，中國不尊重國際貿易規則，美國也不再試圖制定這些規則，使得歐洲沒有準備好捍衛自己的經濟利益和國家安全。「我們必須盡一切努力在重大全球問題上與中國接觸，討論基於互惠的經濟關係。」他補充說，這將是習近平訪問法國時，他的主要討論目標之一。

馬克龍支持歐盟委員會對中國補貼電動汽車行業的調查，同時也強調，歐洲必須「在貿易上尊重地對待中國」。不過，北京一向批評此調查為「保護主義」，訪問期間，預計習近平將就此事提出反對。

歐盟擬暑假前起 對華電動車加徵稅

政治新聞網站Politico報道，歐盟委員會副主席兼貿易專員東布羅夫斯基斯透露，歐盟對中國電動車的反補貼調查正在推進，可能在暑假前開始徵收懲罰性關稅。按歐盟法律，在啓動調查9個月後、即今年7月4日，是推出關稅或配額等臨時措施的最後期限。研究機構榮鼎集團本周初發表報告，預計歐盟將對中國電動車加徵15%至30%臨時關稅，但認為這遠不足以阻擋中國電動車在歐洲銷售。以比亞迪為例，即使支付30%關稅，仍能在歐洲市場大量賣車並賺取利潤，可能需要45%，甚至55%左右的關稅，才能令其無利可圖。

針對西方國家近日接連指摘中國新能源產品「產能過剩」，中國國家發改委昨日發文指，有的國家試圖以此為由推行貿易保護措施，其結果不僅不能讓自身獲利，反而會破壞全球供應鏈穩定暢通，損害世界經濟與貿易成長，拖累全球經濟綠轉型步伐。另稱，「產能過剩」的指摘既不符合事實，也不符合經濟法則；推行貿易保護主義會形成反噬，終將搬起石頭砸自己的腳。如穆迪公司報告顯示，美國對中國產品大幅加徵關稅，而美國進口商承擔了自中國進口產品加徵關稅成本的90%以上。保護主義導致全球要素資源和產品供需錯配，無疑將進一步增加有關國家國內物價壓力、延緩降通脹進程。

分析：27國聯盟不一致 削弱對華戰略能力

路透社引述分析人士認為，歐盟27個成員國的聯盟並不一致，削弱了它們塑造針對中國戰略的能力。蒙田研究所高級研究員杜沙特爾表示，習近平的目標是利用內部分歧來中和歐盟的經濟安全議程，包括關稅威脅。

（訪歐前瞻）

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