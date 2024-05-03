綠委提案遭「正名」 國民黨要求「中國」改「大陸」

中央社報道，民進黨立委於會上提出臨時提案，內容提及「期望我國與中國同時開放禁團令」等字句，國民黨立委對於用字有疑慮，要求把「中國」改為「大陸」，「我國」改為「台灣」。民進黨立委蘇巧慧、王美惠一度發出異議，直問「為什麼」。

傅崐萁：任何提案不能牴觸憲法

剛率團訪問大陸返台的國民黨立院黨團總召傅崐萁期間進入內政委員會會議室，與同黨籍立委齊聚一桌討論。傅崐萁之後對民進黨立委說，「立法院任何提案都不能牴觸憲法」，蘇巧慧、王美惠等人才接受更改用字要求。

本屆立法院內政委員會有14席，國民黨立委加上長期合作的無黨籍高金素梅有7席，民進黨6席，民眾黨1席。根據《立法院各委員會組織法》，委員會之議事，以出席委員過半數之同意決之；同意及否決同數時，取決於主席。當天主席是召委高金素梅。

綠營斥傅「逢中必軟」

傅反擊「有種實施台獨黨綱」

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄等人昨就此事件召開記者會。吳思瑤說，在傅崐萁壓陣下，硬要更改臨時提案文字，根本是「逢中必軟」。莊瑞雄稱，傅崐萁在提案文字上自我設限、字字斟酌，就是「怕中國不開心」。

即將接掌海基會的行政院副院長鄭文燦稱，沒有必要刻意把「中國」改「大陸」，過去在不同場合用語中均有使用兩者，主要突顯兩岸分立分治事實。

傅崐萁則回應稱，全世界民主國家都不支持「台獨」，民進黨的「台獨黨綱」只能詐騙、洗腦台灣島內的青年；呼籲民進黨有種就立法實施「台獨黨綱」，不要淪於口水只說不做。

近年台灣政客及傳媒用字已逐漸習慣用「中國」代指大陸，「我國」代指台灣。立法院內政委員會成員、民進黨立委蘇巧慧就指出，翻查傅崐萁過去在立法院的臨時提案，至少有11次提到「我國」；她也揶揄「中國國民黨」要不要改為「大陸國民黨」。