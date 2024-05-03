明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

駐京周記：南方暴雨趕客 北京被「擠爆」

【明報專訊】今年五一小長假，南方卻遭遇暴雨等惡劣天氣，江南、華南及貴州東部降水量局部地區超過150毫米，並伴有雷暴大風、短時強降水和冰雹等強對流天氣。長假前一天，「因為天氣取消了五一出遊」的話題衝上新浪微博熱搜榜，許多網民表示「下雨天肯定玩不好」。

於是，許多遊客調轉目標，將目的地定在了北方。這種轉變，使得原本就是熱門旅遊目的地的北京城，更受遊客青睞。

據北京市公園管理中心數據，五一假期第二天，11家市屬公園及中國園林博物館共接待遊客81.5萬人次，按年大增30.8%，較新冠疫情前的2019年增加13.95%。遊客量排名前三的是天壇公園、頤和園、北京動物園。

作為「傳統」安排，地鐵天安門東、天安門西兩站和前門站，在節假日並不開放。遊客們只能從天安門附近的王府井、西單等熱門地鐵站口上下車。尤其到晚間，王府井地鐵站入口隊伍更是排出幾公里長，地鐵內可說是「密不透風」，記者搭車被擠到手機都拿不出來。

對比往年，今年五一假期，機票和住宿的價格相比卻均有所下降。內地旅遊平台「去哪兒」數據顯示，截至4月29日，五一假期熱門城市機票平均支付價格按年下降5%。同程旅行數據顯示，截至4月29日下午2時，五一假期國內機票平均票價按年降幅約為10%。

極端天氣航班復常 促成票價降

至於降價的原因，除了受南方極端天氣影響遊客遠程出遊意欲，還有民航業恢復正常後航班班次增多的原因。同程旅行的數據顯示，根據相關統計，今年五一假期國內航班起降架次較2019年同期增加超過30%。

而佔旅費一大部分的住宿費用，今年也節省了。「去哪兒」數據顯示，截至4月29日，五一期間熱門城市酒店平均支付價格按年降低15%。有酒店相關業內人士分析表示，因受疫情影響，去年「報復式旅遊」人數激增，酒店機票等靠市場調控價格的行業必然迎來漲價。且行業並未完全復蘇，此前關停的酒店民宿等有些並未恢復營業。而今年行業恢復正常，價格也會相應有所調整。

駐京記者 王佩凡

上 / 下一篇新聞