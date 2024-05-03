駐京周記：南方暴雨趕客 北京被「擠爆」

於是，許多遊客調轉目標，將目的地定在了北方。這種轉變，使得原本就是熱門旅遊目的地的北京城，更受遊客青睞。

據北京市公園管理中心數據，五一假期第二天，11家市屬公園及中國園林博物館共接待遊客81.5萬人次，按年大增30.8%，較新冠疫情前的2019年增加13.95%。遊客量排名前三的是天壇公園、頤和園、北京動物園。

作為「傳統」安排，地鐵天安門東、天安門西兩站和前門站，在節假日並不開放。遊客們只能從天安門附近的王府井、西單等熱門地鐵站口上下車。尤其到晚間，王府井地鐵站入口隊伍更是排出幾公里長，地鐵內可說是「密不透風」，記者搭車被擠到手機都拿不出來。

對比往年，今年五一假期，機票和住宿的價格相比卻均有所下降。內地旅遊平台「去哪兒」數據顯示，截至4月29日，五一假期熱門城市機票平均支付價格按年下降5%。同程旅行數據顯示，截至4月29日下午2時，五一假期國內機票平均票價按年降幅約為10%。

極端天氣航班復常 促成票價降

至於降價的原因，除了受南方極端天氣影響遊客遠程出遊意欲，還有民航業恢復正常後航班班次增多的原因。同程旅行的數據顯示，根據相關統計，今年五一假期國內航班起降架次較2019年同期增加超過30%。

而佔旅費一大部分的住宿費用，今年也節省了。「去哪兒」數據顯示，截至4月29日，五一期間熱門城市酒店平均支付價格按年降低15%。有酒店相關業內人士分析表示，因受疫情影響，去年「報復式旅遊」人數激增，酒店機票等靠市場調控價格的行業必然迎來漲價。且行業並未完全復蘇，此前關停的酒店民宿等有些並未恢復營業。而今年行業恢復正常，價格也會相應有所調整。

駐京記者 王佩凡