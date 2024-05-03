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五一遊客數爆燈 多景區停止售票

【明報專訊】今年五一黃金周假期旅遊持續火爆，交通部昨（2日）發布數據，5月1日全社會跨區域人員流動量3.16億人次，環比增長54.7%，按年比（2023年勞動節假期首日，下同）增長16%。昨日，黃鶴樓、黃果樹等全國多家景區發布「今日停止售票」的提示，故宮博物院、南京博物院等截至5日的門票都已售罄。

鐵路客運量創單日新高

據中新社報道，交通部的數據顯示，5月1日，鐵路客運量2069.3萬人次，按年增5.2%，創單日旅客發送量歷史新高；昨日全國鐵路預計發送旅客1700萬人次，計劃加開旅客列車1094列。在公路方面，跨區域人員流動量29201萬人次，按年增17%；水路客運量87.94萬人次，增1.5%；民航客運量216萬人次，增2.6%。

全國各大景區也進入人頭湧湧的「人海模式」。據「澎湃新聞」報道，截至昨日，故宮博物院、南京博物院、中山陵景區、上海博物館東館、湖北省博物館、湖北美術館等截至5日的門票都已售罄；上海迪士尼樂園、秦始皇帝陵博物院等截至4日的門票都已售罄。

昨下午，四川九寨溝景區發布消息稱，當日九寨溝景區年遊客接待量突破100萬人次，自駕遊客佔接待總量的46.85%，比2023年提高18.93%；入境遊客6.9萬人次，佔遊客接待總量的7.02%，年增8.6倍。同省樂山大佛景區，有網民形容排4個小時隊，才看到佛腳，一上午時間都浪費在排隊上。

相關字詞﹕交通 景區 遊客 五一黃金周

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