梅州塌高速增至48死 專家：應可預判 路基懸空顯示滑坡非一時 管理方上月底稱完成排查

習令全力救援 保社會大局穩定

「界面新聞」報道，專家和相關部門正調查塌方的具體原因，初步推測可能與地質結構、雨水侵蝕、施工質量等多種因素有關。一名工程師指出，愈來愈多山區高速路會採用高架橋形式，規避滑坡地段路基問題；事發路段可能基於造價，採用邊坡填方路基，「高架橋比填方造價要貴，但安全性也要好很多」。另外，現場照片看不到重力式擋土墻、土釘、錨桿、抗滑樁之類的擋土和支護結構。這次事故監測和預警方面也不到位，「這樣的滑坡，前期一般都有很明顯的現象」，是可以預判的災害。

未採高架橋築路 無擋土支護結構

梅大高速營運管理方為國企廣東省交通集團旗下廣東大潮高速公路有限公司，該公司涉及建設工程施工合同糾紛等多宗訴訟案件。《新京報》報道，廣東大潮高速此前通報，今年4月底，梅大高速完成汛期高速公路邊坡安全隱患排查；日常還使用無人機、邊坡預警系統等智能設備監測。

梅州市昨召開記者會，市委書記馬正勇、市長王暉等一眾官員集體默哀。當局已安排專人一對一做好安撫和服務失聯人員的家屬代表。目前現場採取「設備不停、人員輪班」的方式持續救援工作，並採用生命探測儀、人體搜尋儀等設備，展開全覆蓋搜尋。

記者會還通報，4月以來，梅州出現多輪暴雨，全市平均累積雨量為621.7毫米，較常年同期偏多2.49倍，打破同期歷史紀錄。

新華社報道，國家主席習近平指示要全力做好現場救援、傷員救治，要抓緊搶修受損道路，盡快恢復交通秩序；當前正值五一假期，部分地區還將出現大範圍降雨，各類事故災害易發多發，各地區和有關部門要及時排查處置重點地區和關鍵領域風險隱患，確保人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。國務院總理李強也批示各地要重點排查道路、景區以及公共設施等因長時間降雨引發的風險隱患。

廣東書記黃坤明昨在現場就地開會，要求實事求是做好評估調查，及時、精準、權威發布處置信息，第一時間通報救援進展和調查結果，做到公開透明，有效回應社會關切。

國務院着查交通要點

不能確保安全須封閉

國務院安委會辦公室通知，部署各地各部門和央企汲取梅大高速塌方教訓，聚焦高速公路、重要國省幹道、鐵路沿線、城市軌道交通等重點，不能確保安全的要堅決封閉封停。金融監管總局指導保險業迅速開展梅大高速塌方保險服務。

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