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福建艦首航 全國產對標美福特號 排水量逾8萬噸 全球唯二用電磁彈射系統

【明報專訊】中國第三艘航空母艦「福建艦」昨（5月1日）上午8時從上海江南造船廠碼頭啟航，出海展開首次航行試驗。福建艦是中國完全自主設計建造的首艘彈射型常規動力航空母艦，滿載排水量超8萬噸並採用當前最先進的電磁彈射系統，對標全球最大的美軍「福特號」核動力航母。

福建艦為中國海軍噸位最大的船艦，估計可搭載60至70架飛機，8萬噸的排水量打破二戰時期日軍「大和號」保持近一個世紀的亞洲紀錄。綜合新華社、央視新聞報道，福建艦的平直通長飛行甲板擁有三條起飛跑道、一條降落跑道，技術比正在服役的航母「遼寧號」和「山東號」採用的滑跳起飛甲板更先進。福建艦與美軍福特號並列全球唯二使用電磁彈射系統的航母。相較遼寧艦、山東艦的蒸汽彈射系統，電磁彈射系統更節能、穩定可靠，可以助推的艦載機型更豐富、載彈量更大。

福建艦據報自2017年起建造，2018年底首次獲內地官媒披露，2022年6月舉行了盛大的下水儀式，獲命名「福建艦」以及舷號「18」，隨後進入系泊試驗階段，測試靜態下航母動力系統、武器裝備系統等各系統運轉情况，系統之間有無相互干擾。

軍事專家張軍社介紹，福建艦完成系泊試驗和裝設備調試，具備出海進行試驗的技術條件，昨日開始的海試階段主要測試動力、電力等系統的可靠性和穩定性，由海軍官兵和工廠人員共同完成，在真實海况下進行，甚至要經歷一些大風大雨等高速、機動情况。

料海試9天 較遼寧艦山東艦5天長

「央視新聞」引述軍事專家宋曉軍稱福建艦從零開始完全國產化，採用大量國產技術。中央社引述分析人士稱福建艦首次海試預計需時9天，長過此前以蘇聯航母為模板的遼寧艦、山東艦的5天。一般而言，海試期間發現的問題解決後，福建艦便可正式交付海軍服役。遼寧艦、山東艦從首次海試到正式入列分別歷時13個月、19個月，福建艦預料需花費更長時間才能真正交付使用。

宋曉軍：進三航母時代 重要海域至少一艘

中共十九大提出加快國防現代化，確保2027年實現「建軍百年奮鬥目標」。法新社引述美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）稱，福建艦將大幅提升中國海軍軍力。宋曉軍表示中國海軍進入「三航母時代」，可以時刻在重要海域保持至少一艘航母存在。

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