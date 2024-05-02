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世衛大會5月開 美預告撐台與會

【明報專訊】世界衛生大會（WHA）將於5月舉行，台灣尚未收到邀請函。美國負責亞太事務的助理國務卿康達昨日表示，美國將很快再次發聲支持台灣以觀察員身分與會，去年22國支持美方立場，「預計今年這個數字會增加。」

據中央社報道，美國聯邦參議院外交委員會東亞、太平洋與國際網路安全小組昨下午就「美國對台政策」舉行聽證會，剛陪同國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問中國的康達（Daniel J. Kritenbrink）出席。

台未收邀請函 會續爭取參與

康達表示，美國一貫的立場是支持台灣參與不涉國家地位的國際組織，及有意義地參與需要具備國家地位的國際組織。第77屆世衛大會5月27日至6月1日在瑞士日內瓦舉行。康達稱，未來幾天內，美方將再次明確、公開地聲明支持台灣有意義地參與WHA及成為WHA的觀察員，並在全球進行外交接觸，以獲得合作伙伴支持。

世界衛生組織（WHO）2009年將台灣納入「國際衛生條例」（IHR）實施對象，自當年起連續邀請台灣以「中華台北」名義的觀察員身分參加年度WHA。綠營的民進黨自2016年掌權後，兩岸關係惡化；在北京壓力下，台灣自2017年起便未受邀出席WHA。台衛福部長薛瑞元4月29日表示，目前還未收到WHA邀請函，將持續爭取參與。

美國國務院國務組織事務助理國務卿席森（Michele Sison）近日會晤台灣駐日內瓦辦事處處長蘇瑩君，重申美國支持台灣參與國際組織及WHA。席森4月26日與蘇瑩君會談時強調，邀請台灣成為世界衛生大會的觀察員至關重要，台灣是全球衛生社群的一分子，有優異公衛專業、民主治理經驗，也有先進技術，能為世衛大會的討論帶來貢獻。

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