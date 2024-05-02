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粵連日豪雨 梅大高速凌晨塌陷24死 大片黃土裸露成大坑 20車陷落

【明報專訊】廣東連日豪雨，在五一假期首日的凌晨2時，梅州的「梅大高速公路」發生路面塌陷嚴重事故，造成20輛車陷落、24人死亡。災害發生後，廣東省、梅州市第一時間組織力量趕赴現場處置，已救出多名被困人員，搶險救援和應急處置等各項工作正在緊張進行中。應急管理部已派出工作組趕赴現場，指導救援處置工作。

事發公路是梅大高速公路，代號S12，該高速也可通往福建龍岩，又稱梅龍高速。綜合新華社、央視新聞等內地媒體報道，事故地點由大埔縣往福建方向、茶陽路段出口方向約2公里，現場影片顯示，路面塌陷後大片黃土裸露，形成大坑。墜落的多台車輛堆疊在一起，現場燃起大火濃煙，有不少汽車殘骸。據現場勘查，塌方路面長約17.9米，面積約184.3平方米。未發現危化車輛、客車等大型車輛。

有塌陷前路過該路段的女子表示，她家的車經過時，路面還沒完全塌陷，但已經開裂有縫隙，她丈夫以為是水坑還打方向盤躲了一下，結果右車輪刮到裂縫導致爆胎，「下車查看才發現是路面塌陷了，孩子都嚇蒙了」。該女子稱，後面的車都掉進大坑了，「四五米的大坑」。也有目擊者稱，第一次感覺離死亡如此近，距離就100米。「掉下去幾部車聽著爆炸聲不斷，眼淚忍不住往下掉」。

福建居民洪女士表示，有五名親人從廣西開車前往福建過程中失聯，最後一次發信息的時候，他們已在連平高速，「之後很可能經過坍塌路段」。洪已向當地警方和政府部門求助。內地「封面新聞」向大埔縣人民醫院和梅州市人民醫院核實，洪女士的家人，不在收治傷者的名單中。

塌陷發生後，當地立即組織緊急、消防、礦場救護隊等500多人參與現場救援。應急管理部已派出工作組趕赴現場，指導救援處置工作。截至昨下午3時，事故造成20輛車墜落，涉及人員共54人，其中確認死亡人數24人，30人正在醫院全力救治，暫無生命危險。

黃坤明強調全力做好搶險救援

廣東省委書記黃坤明兩次召開視像調度會，連線救援現場。強調要全力以赴做好搶險救援、傷員救治、善後處置、風險排查等工作，爭取在黃金時間內，盡最大努力減少傷亡和損失。又要求針對近期降雨落區集中、路基含水量飽和的道路，加強巡查和監測。省長王偉中亦趕赴現場，實地指揮，並前往探望慰問傷者。

事發的梅大高速公路，是梅龍高速公路的一段。西起梅州市梅縣區程江鎮，東至大埔縣西河鎮粵閩交界處與福建政永高速相接，通往龍岩。梅大高速2010年1月動工，2014年12月31日完工運營，是連接廣東、福建的重要通道。途經南嶺蓮花山脈，沿途多為丘陵地帶，有急彎陡坡。

去年曾山崩 部分路段斷逾月

公開資料顯示，梅龍高速在2023年4月1日曾發生山崩，導致部分路段交通中斷一個多月。內地財新網引述事發當地的大埔縣茶陽鎮政府人員稱，這幾天有連續降雨，雨勢很大。一名長期從事災害救援的人士則指出，連續降雨有可能引發路面塌陷，但需要進一步勘查分析。

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