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機員疑擅開應急滑梯 東航致歉 內媒稱成員鬧矛盾肇事

【明報專訊】東方航空一架空巴A320客機前天（4月29日）在上海浦東機場停機坪突然放出應急滑梯，當時無緊急意外發生。《新京報》引述機場一名知情人士稱，事件起因是機組成員在機上發生矛盾，當時涉事客機上還載有抵達浦東機場的乘客，該客機需暫停運營。東航昨日通報為事件致歉，稱正進一步調查事件。律師指出，當事人或被以故意毀壞財物罪被追究刑責。

律師指當事人或被追究刑責

內地網民周一晚在社交平台發布多張圖片，顯示一架東航客機停在機場停機坪上，尾部艙門打開，應急滑梯彈出，客機周邊還有其他航班停靠。另外還有多張聊天截圖及朋友圈截圖，內容顯示涉事航班為東航西安飛上海的MU6292航班，疑似乘務組發生了工作矛盾。

疑涉事人降落時稱「我不想幹了」

其中疑為涉事機組成員曾在飛機剛降落時留言表達不滿，「飛機還沒停穩就回頭和他們說我不想幹了，我恨透你們了」。而名為「MU鄭雅欣」在微信朋友圈發文稱，「我幹了我不想幹但不得不幹的事」、「如果沒有網開一面，那就只能背水一戰」。

東方航空昨就事件通報稱，4月29日公司西安至上海航班在過站準備期間，滑梯釋放；公司按程序迅速處置，該航班旅客正常保障；公司對此深表歉意，正進一步調查事件，將根據調查結果，依法依規處理。

「封面新聞」引述內地資深航空人士表示，應急艙門在設計上就是為了應對突發狀况，能第一時間順利打開，所以在操作上很容易。他表示，每年都會發生乘客誤操作或者別的原因打開艙門情况，機組會報警處理。但如果是乘務人員故意為之，航空公司和民航管理部門會介入調查，處罰相關人員。

四川鼎尺律師事務所胡磊律師認為，此事件初步的證據顯示，涉事空乘是出於發泄個人情緒、明知行為後果的前提下故意釋放應急滑梯，應當以故意毀壞財物罪追究其刑事責任。

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