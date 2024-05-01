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五一南方暴雨大風預警 「取消出行」「機票跳水」上熱搜

【明報專訊】內地今天（5月1日）起開始「五一」5天假期，國家氣候中心昨預告，假期南方地區多降雨，最強降雨時段出現在5月3至4日，局部地區降雨量超過150毫米，並伴有雷暴大風、冰雹等強對流天氣。「因為天氣取消了五一出遊」、「機票跳水」等話題昨衝上內地社交平台熱搜榜。

中央氣象台昨晚6時發布強對流天氣黃色預警和暴雨藍色預警，昨晚8時起，24小時內福建、廣西、廣東部分地區將有8級以上雷暴大風或冰雹天氣，其中廣西中南部、廣東南部及沿岸海域等地的部分地區將有10級以上雷暴大風。

氣象中心提醒洪澇災害

國家氣象中心提醒，5月開始也是汛期的關鍵時期，其中浙江西南部、福建西部、江西、湖北東南部、湖南大部及廣東北部等地降水偏多兩成至五成，比較容易發生洪澇災害。

新浪微博等社交平台昨湧現「取消旅遊」的討論，而機票「買虧了」也成為熱話。目前，多個熱門航線五一當天仍有低價直飛機票。攜程數據顯示，近一周多條熱門航線票價跳水，例如上海飛三亞近一周比上月同期下跌約60%，北京至廈門、上海至昆明等多條航線環比下跌超40%。

去哪兒大數據研究院研究員肖鵬分析，熱門旅遊城市的機票、酒店價格下降是因為供應鏈恢復後，供求關係趨於合理；同時愈來愈多境內小城市旅遊目的地冒起，旅客不再聚在大城市。

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