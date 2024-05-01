習月初訪法塞匈3國 盧沙野：冀歐抵制「去風險」

盼推動法國堅持戰略自主

中新社昨報道，盧沙野介紹習近平將於5月5日至7日訪法有關情况，稱這是習近平時隔5年再度訪問法國和歐洲，也是今年全年元首出訪「開篇之作」，這次訪問具有重要的「現實意義」。他說，法國是歐盟核心大國，中法關係是中歐關係的重要一環和強大引擎，中方始終從戰略高度和長遠角度看待中歐關係。

稱華電動車百多家「補」不來

針對歐盟指摘中國政府涉嫌補貼電動車一事，盧沙野表示，歐洲人老以為中國電動汽車企競爭優勢是政府「補出來」的，殊不知中國電動汽車「造車新勢力」一百多家，政府根本「補」不過來，脫穎而出的都是「卷出來」的。「歐洲人應該多從自身找找原因，不要一味怨天尤人。」他又說，中國政府對歐盟白蘭地發起的調查，跟歐盟電動汽車反補貼調查是兩碼事。

央視昨刊發「（新聞聯播）主播說聯播」稱，習近平此行不僅將推動中國與這3個國家的關係邁上新台階，同時對於中歐關係整體發展具有重要意義，也將為世界和平發展注入新動能。

法廣網認為，法國總在強調歐盟的「獨立自主」，被北京視為可在西方世界打進楔子。而馬克龍也將和歐盟委員會主席馮德萊恩共同與習近平舉行三方峰會，再次要求中國勸說俄羅斯停止侵略烏克蘭。

美國之音引述專家稱，習近平是在「一帶一路」倡議的背景下訪問匈牙利和塞爾維亞，因為北京正試圖重振在歐洲的基建項目。匈牙利政府近幾個月試圖吸引大量中國投資，尤其在電動車領域，同時匈牙利是歐盟成員國，在歐盟內部能夠影響制裁。