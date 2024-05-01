政治局：經濟乘勢而上 避前緊後鬆

政治局認為，今年以來經濟實現良好開局，但仍面臨諸多挑戰，主要是有效需求仍然不足，企業經營壓力較大等。會議指出，要及早發行並用好超長期特別國債，維持必要的財政支出強度；靈活運用利率和存款準備金率等政策工具，加大對實體經濟支持力度；要積極擴大國內需求，落實好大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案；要因地制宜發展新質生產力，超前佈局建設未來產業，「要積極發展風險投資，壯大耐心資本」；支持民營企業拓展海外市場，加大力度吸引和利用外資。

研消化存量房優化增量房政策

會議還強調，要壓實地方政府、房地產企業、金融機構各方責任，切實做好保交房工作；統籌研究消化存量房產和優化增量住房（一手房）的政策措施，抓緊構建房地產發展新模式。

中新社指出，政治局會議首次提及對「存量房產」和「增量住房」統籌考慮，意味樓市調控將着力於系統性謀劃、平衡供需。此外，自然資源部出台文件，遏制部分城市住宅用地供應不合理增長；商品住宅庫存壓力大、去化周期超長的城市，將被暫停新增商品住宅用地出讓。