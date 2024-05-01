7月三中全會 研深化改革贏戰略主動 學者：落實二十大「中國式現代化」九大任務

據新華社消息，政治局會議指出，當前和今後一個時期是以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵時期。「面對紛繁複雜的國際國內形勢，面對新一輪科技革命和產業變革……須繼續把改革推向前進」，還稱「改革開放是黨和人民事業趕上時代的重要法寶」。會議指出，這是「應對重大風險挑戰、推動黨和國家事業行穩致遠的必然要求」，是在日趨激烈的國際競爭中贏得戰略主動的必然要求。

解放思想生產力 注重改革實效

會議還強調，進一步全面深化改革要進一步解放思想、解放和發展社會生產力、解放和增強社會活力，統籌國內國際兩個大局；以經濟體制改革為牽引，更加注重突出重點，更加注重改革實效，推動生產關係和生產力、上層建築和經濟基礎、國家治理和社會發展更好相適應，為中國式現代化提供強大動力和制度保障。

中共二十大是在2022年10月召開，三中全會一般都在黨代會的隔年下半年召開，此前遲遲未有舉行消息，引起外界諸多揣測。一種猜測是與下一步改革未定案有關，也有分析認為與如何對個別中央委員所涉的問題做出定性有關。

國家行政學院教授竹立家昨對本報指出，三中全會遲遲未開，他認為是受外部環境影響，過去一段時間整體的世界經濟形勢不佳，特別是歐美經濟低迷加上中東亂局、俄烏戰爭等因素，世界貿易出現保守主義，產業鏈破裂等新情况。相信中央需要研究、對症下藥，在開放方面會提出相關政策，在亂局中實現自身發展、通過解決產業鏈的完善、技術交流，提升經濟發展質量、同時提升社會對經濟發展的信心和預期。

他稱，此次三中全會將會落實二十大報告所提出的中國式現代化九大任務，比如建立高水平市場經濟體制、現代化裝備產業，包括最近提的「新質生產力」、應用先進的科技裝備產業體系及提升創新能力等。

秦剛李尚福李玉超撤職否矚目

中央委員會職權包括決定或者追認給以中央委員會委員、候補委員撤銷黨內職務、留黨察看或者開除黨籍的處分。這次三中全會的另一個關注點，是去年被免職的秦剛、李尚福，以及在今年2月被罷免全國人大代表職務的火箭軍前司令李玉超，他們的中央委員職務是否將被撤。若撤銷他們的中委資格，官方需對他們所涉的問題定性，給出說明。另外，消失多時、盛傳捲入火箭軍案的中國航天科工集團原董事長袁潔，是二十屆中央候補委員。

明報記者

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