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病毒專家實驗室遭封 打地鋪抗議「迫害」 滬公衛中心稱裝修 已闢另址辦公

【明報專訊】上海市公共衛生臨牀中心（下簡稱「公衛中心」）病毒學家張永振周日（28日）晚起在實驗室門外舖紙皮過夜，抗議中心强行驅離其研究團隊。公衛中心昨凌晨緊急回應稱，實驗室裝修需封閉施工，已提前告知，並提供替代辦公地點。張永振曾在2020年初無視當局禁令，公布新冠病毒基因組序列，主張病毒非實驗室泄漏、武漢亦非起源地。

自稱張永振研究團隊成員的微博用戶「年年在搬家」前日發帖稱，公衛中心當日上午8點封閉實驗室，派多名保安阻攔研究團隊入內，令實驗付諸東流，研究人員的私人物品亦遭扣押。張永振聞訊趕至實驗室門外打地鋪以示抗議，至昨晚仍未離去。

張永振稱曾反映 高層未理

張永振通過個人微博帳號「張永振2001」日前發帖控訴公衛中心領導層「迫害」其團隊，張永振課題組學生聯署稱，公衛中心領導層上周四（25日）單方面要求團隊兩日內搬離實驗室，張接通知後向公衛中心黨委書記范小紅、主任沈銀忠等高層反映，對方「已讀不回」。

指中心阻科研活動

拖經費勞務費千萬

張永振團隊的舉報信稱團隊與公衛中心簽訂的合作協議2023年3月到期，公衛中心領導層提前中止協議，經協商後暫緩驅離，但多次阻礙科研活動，拖欠科研經費逾700萬元（人民幣，下同）、研究團隊勞務費及獎金逾300萬元至今。目前，張永振以公衛中心名義承擔的國家自然科學基金重點項目仍正進行，團隊成員陳燕玫與公衛中心的協議續簽仍生效。

上海市公共衛生臨牀中心昨回應稱，近日部分實驗室需要裝修，出於安全理由封閉施工；中心事前已制定相關安置方案並提前告知，於科研樓提供空間，供張永振研究員團隊人員辦公及實驗，下一步將會與有關單位做好安置工作，「我院始終尊重科研工作者，支持科研人員及學生開展正常的研究工作」。

上海市公共衛生臨牀中心又名「復旦大學附屬公共衛生臨牀中心」，是上海申康醫院發展中心下屬國營三級甲等專科醫院。

據復旦大學官網介紹，張永振自2017年10月受聘為該校研究員，同時擔任博士生導師，帶領研究團隊建立了病毒等微生物體的發現篩查體系，在世界上首次發現荊門病毒等約2000種全新病毒，數量為全球實驗室之首。

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