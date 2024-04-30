陝西政協前主席韓勇涉受賄被捕

中新社報道，韓勇生於1956年10月，吉林九台人。他曾在吉林、新疆等地工作，2016年1月至2022年1月擔任陝西省政協黨組書記、主席。

2023年10月19日，官方通報韓勇被查。今年4月22日，官方通報其被開除黨籍。他被指「政治意識淡漠，不敢擔當鬥爭，結交政治騙子、搞政治投機」，以及「賣官鬻爵」「違規低價購房」「違規干預和插手執紀執法活動」等。

韓勇曾在吉林從事紀檢、檢察工作長達24年，從吉林省檢書記員幹升省紀委副書記，其擔任正部級職務長達8年。2019年4月，韓勇作為中央第20督導組組長，進駐雲南省。在督導組進駐雲南省期間，昆明市打掉了孫小果等一批涉黑涉惡犯罪團伙。

政協主席會通過撤銷唐一軍資格

另邊廂，政協第十四屆全國委員會第十八次主席會議昨在北京召開。會議還審議通過了關於撤銷曾任遼寧省長、司法部長的前江西省政協主席唐一軍政協第十四屆全國委員會委員資格的決定，提請全國政協十四屆常委會第七次會議追認。