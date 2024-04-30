Tesla數據安全合格 內地漸解禁 路透：自動駕駛軟件擬伙百度地圖

首外國車廠獲中國數據安全監管機構批准

據「第一財經」報道，中國汽車工業協會發布《關於汽車數據處理4項安全要求檢測情况的通報（第一批）》，稱比亞迪、理想、路特斯、合眾新能源、特斯拉、蔚來等6家企業的76款車型符合要求，檢測內容為「車外人臉資訊等匿名化處理」、「預設不收集座艙數據」、「座艙數據車內處理」、「處理個人資訊顯著告知」。特斯拉是唯一上榜的外企，其在上海超級工廠生產的Model 3和Model Y全部車型皆過審。

此前，特斯拉電動車曾被多地禁止進入政府、軍隊、國企、機場等「敏感場所」。「澎湃新聞」引述特斯拉稱，各地對其汽車使用限制已陸續取消。

特斯拉自2021年起應中國政府要求將蒐集所得數據儲存在特斯拉上海數據中心。據路透社報道，特斯拉正爭取當局批准將數據傳回美國。有評論認為，中國路况複雜，特斯拉利用相關數據改進算法至關重要。

路透社引述特斯拉內部消息人士稱，特斯拉與百度的合作是在華推出FSD軟件的關鍵一步，有網民上載影片顯示百度地圖版特斯拉FSD正在內地作路面測試，兩家企業均未置評。消息傳出後，特斯拉和百度股價升幅明顯。全自動駕駛在法律政策層面的障礙未知是否掃清，外交部發言人林劍昨日面對相關提問時未正面回應。