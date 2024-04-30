Tesla數據安全合格 內地漸解禁 路透：自動駕駛軟件擬伙百度地圖

【明報專訊】國務院總理李强前天（28日）下午與特斯拉（Tesla）首席執行官馬斯克見面，中國汽車工業協會同日晚上公布特斯拉多款車型符合汽車數據安全要求。這也意味着特斯拉成為首家獲得中國數據安全監管機構批准的外國汽車製造商。路透社引述消息人士稱，特斯拉將在中國版本的全自動駕駛（FSD）軟件應用百度地圖數據。
首外國車廠獲中國數據安全監管機構批准
據「第一財經」報道，中國汽車工業協會發布《關於汽車數據處理4項安全要求檢測情况的通報（第一批）》，稱比亞迪、理想、路特斯、合眾新能源、特斯拉、蔚來等6家企業的76款車型符合要求，檢測內容為「車外人臉資訊等匿名化處理」、「預設不收集座艙數據」、「座艙數據車內處理」、「處理個人資訊顯著告知」。特斯拉是唯一上榜的外企，其在上海超級工廠生產的Model 3和Model Y全部車型皆過審。
此前，特斯拉電動車曾被多地禁止進入政府、軍隊、國企、機場等「敏感場所」。「澎湃新聞」引述特斯拉稱，各地對其汽車使用限制已陸續取消。
特斯拉自2021年起應中國政府要求將蒐集所得數據儲存在特斯拉上海數據中心。據路透社報道，特斯拉正爭取當局批准將數據傳回美國。有評論認為，中國路况複雜，特斯拉利用相關數據改進算法至關重要。
路透社引述特斯拉內部消息人士稱，特斯拉與百度的合作是在華推出FSD軟件的關鍵一步，有網民上載影片顯示百度地圖版特斯拉FSD正在內地作路面測試，兩家企業均未置評。消息傳出後，特斯拉和百度股價升幅明顯。全自動駕駛在法律政策層面的障礙未知是否掃清，外交部發言人林劍昨日面對相關提問時未正面回應。