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南美3國外長同時到訪

【明報專訊】除阿根廷外，同為南美洲的玻利維亞及秘魯的外長，亦在本月28日至30日幾乎同一時間訪華。國家副主席韓正昨日在北京分別會見秘魯外長岡薩雷斯─奧萊切亞、阿根廷外長蒙迪諾。內地專家指出，世界現來華訪問潮，主要目的之一就是經濟合作，因為中國始終是拉動世界經濟增長的火車頭。

「央視新聞」報道，外交部發言人汪文斌26日介紹了阿根廷、玻利維亞、秘魯3國外長訪華的有關安排，透露3國外長在訪華期間，將與外交部長王毅舉行會談，就雙邊關係及共同關心的國際和地區問題交換看法。

玻利維亞外交部26日發表聲明稱，該國外長索薩將正式訪問北京和上海，這次訪問是加強玻利維亞與中國雙邊關係、促進戰略領域合作的一部分，雙方將討論旅遊、技術、能源等領域的合作。秘魯外交部表示，此次訪問將基於兩國2013年建立全面戰略伙伴關係的基礎上，進一步深化雙方在政治外交、經貿、文化等領域的合作。

《環球時報》引述中國國際問題研究院發展中國家所所長王友明表示，「這3國外長先後來華是很正常的一個現象。」他說，不光是阿根廷等南美3國，世界都出現來華訪問潮。他們對華訪問的主要目的之一就是經濟合作，因為中國始終是拉動世界經濟增長的火車頭，無論是市場、投資還是技術，在世界內沒有哪個國家像中國這樣讓其他國家看好。

王友明稱，今年是中國─拉美和加勒比國家共同體論壇10周年，今年召開中拉論壇時將有更多拉美高官來訪。

相關字詞﹕南美洲 訪華 王毅 外長

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