阿根廷外長訪華 聚焦貨幣互換引資 兩國關係近期跌低谷 稱盼緩和政治氛圍

這是阿根廷米萊政府就職後，其外長首次訪華。陪同蒙迪諾訪問的還有一個大型企業代表團。「上觀新聞」報道，28日晚，上海市副市長華源會見了到訪的蒙迪諾一行，介紹了上海經濟社會發展情况，並就進一步推動上海與阿根廷在各領域合作交換意見。

蒙迪諾還會見了內地綠地集團董事長張玉良，雙方就依託中國國際進口博覽會平台，擴大商貿合作規模、開展絲路電商合作、在阿建立中國商品展示館、推動旅遊合作等進行會談並達成共識。綠地近年一直與阿根廷展開經貿合作，2019年，阿根廷國家館落子綠地貿易港，引入牛肉、紅蝦、紅酒、橄欖油等百款特色商品。

訪滬出席峰會 闡述結構性經濟改革

據「阿根廷華人網」報道，蒙迪諾28日領企業代表團參加在上海舉辦的阿根廷商業與投資峰會，她為阿政府推行的結構性經濟改革計劃作闡述。蒙迪諾表示，阿政府正在推進各項措施來擴大現有的財政和經濟激勵，從而吸引大量投資。她同時表示，中阿兩國的經濟具有很強的互補性，這點已在高水平的商貿中得到印證。

報道指出，蒙迪諾此行有3個主旨：貨幣互換、吸引投資、緩和政治氛圍。她在訪華期間，將探討在電動車製造、農產品和食品加工、鋰礦產業等領域的商業與投資合作。阿根廷官員指出，雖然中阿兩國之間，存在一些政治上的分歧，但「兩國仍將努力推動共同利益的發展」。

「兩國仍將努力推共同利益發展」

在上海行後，蒙迪諾將前往北京同外長王毅會晤。阿根廷中央銀行行長包西利與經濟部一名高級官員，也將隨行前往北京，與中國人民央行行長討論總值180億美元（約1404億港元）的貨幣互換協議。

自米萊上台後中阿關係跌入低谷，蒙迪諾亦曾稱阿根廷不再希望加入由中國和俄羅斯主導的金磚國家。《環球時報》引述中國政法大學拉美法律和公共政策研究中心主任潘燈表示，在就職後的幾個月，米萊的對華態度表現出一些轉變，但仍然堅持其「放任的市場經濟」模式。

潘燈認為，米萊政府許多經濟政策長期來看難以為繼，需要一定的內生力量，米萊也已經意識到，不管是兩國貨幣互換、償還國際貨幣基金組織的債務，還是實現國內經濟可持續、有韌性的增長，都離不開中國的支持。

「此次蒙迪諾訪華正旨在釐清誤會，尤其是彌補此前她在涉台問題上不成熟的做法對中阿關係造成的傷害，並釋放善意，進而為米萊在經貿領域獲得中國支持創造條件。」潘燈表示，此訪有助於雙方確定對話的基礎，開啟米萊政府與中國展開務實合作的大門。

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